漢來美食餐飲集團宣布，正式推出全新粵菜品牌「常粵」，插旗北高雄裕誠路的巨蛋商圈，將於明（15）日盛大開幕。不同於過往較具宴席感的粵菜印象，「常粵」主打「城市裡的港味家常」，以更親民的價格、更輕鬆的用餐氛圍，打造鄰里日常也能輕鬆享用的粵式家常菜餐館，平均客單價約550元，慶開幕還推出點套餐就能以優惠價880元加價購「金銀蒜蒸波士頓龍蝦」。
漢來美食長期深耕中高端餐飲市場，旗下除了有一位難求的「島語」，也有「漢來名人坊」高端粵菜，此次推出「常粵」，便是希望將集團擅長的粵菜料理降低門檻，更貼近周邊居民與上班族日常需求。
「常粵」的平均客單價抓在僅每人550元，店內規劃4人、6人及10人桌型。菜色除了單點制，亦規劃2人至10人的桌菜菜色，更推出點套餐就能以優惠價880元點到「金銀蒜蒸波士頓龍蝦」，吃得到一整隻龍蝦，現加點現享用。
「常粵」招牌菜色：脆皮炸子雞、酸菜魚、鮮蝦捲、蘿蔔糕等
至於「常粵」招牌菜，包含外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁的「脆皮炸子雞」，還有酸香濃郁、口感鮮辣開胃的「招牌酸菜魚」，以及將焦糖香氣結合松阪豬彈脆口感的「焦糖豬松阪叉燒」，另有「脆皮鮮蝦捲」、「煎蘿蔔糕」等點心。
為歡慶開幕，「常粵」還推出「好味滿額贈」會員限定活動，5月15日至6月14日期間，來美食PLUS會員單筆消費滿1000元，即可獲得「XO醬海鮮公仔麵」電子兌換券乙張。
富錦樹集團引進新品牌「USHIGORO S.」 被封為一生必吃的高端燒肉
另外，富錦樹集團則是引進新品牌！來自東京銀座、被許多饕客列為「一生必訪」的頂級燒肉品牌USHIGORO S. ，在日本的美食評論平台「Tabelog」上拿下4.04的巔峰級高分，可稱是「貨真價實的燒肉界天花板」，海外首店由富錦樹集團引進，選址於台北大直，目前已經開放訂位。
延續品牌在東京銀座的高端定位，USHIGORO S. 台灣首店比照日本，採全包廂制空間，並將有專屬侍肉師服務，菜色則追求Omakase形式，食材以自日本空運直送的A5黑毛和牛為核心，並依不同部位的油脂分布與質地特性，規劃出由輕至重、層層推進的出餐順序。即日起於inline開放訂位。
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「常粵」的平均客單價抓在僅每人550元，店內規劃4人、6人及10人桌型。菜色除了單點制，亦規劃2人至10人的桌菜菜色，更推出點套餐就能以優惠價880元點到「金銀蒜蒸波士頓龍蝦」，吃得到一整隻龍蝦，現加點現享用。
至於「常粵」招牌菜，包含外皮金黃酥脆、肉質鮮嫩多汁的「脆皮炸子雞」，還有酸香濃郁、口感鮮辣開胃的「招牌酸菜魚」，以及將焦糖香氣結合松阪豬彈脆口感的「焦糖豬松阪叉燒」，另有「脆皮鮮蝦捲」、「煎蘿蔔糕」等點心。
為歡慶開幕，「常粵」還推出「好味滿額贈」會員限定活動，5月15日至6月14日期間，來美食PLUS會員單筆消費滿1000元，即可獲得「XO醬海鮮公仔麵」電子兌換券乙張。
另外，富錦樹集團則是引進新品牌！來自東京銀座、被許多饕客列為「一生必訪」的頂級燒肉品牌USHIGORO S. ，在日本的美食評論平台「Tabelog」上拿下4.04的巔峰級高分，可稱是「貨真價實的燒肉界天花板」，海外首店由富錦樹集團引進，選址於台北大直，目前已經開放訂位。
延續品牌在東京銀座的高端定位，USHIGORO S. 台灣首店比照日本，採全包廂制空間，並將有專屬侍肉師服務，菜色則追求Omakase形式，食材以自日本空運直送的A5黑毛和牛為核心，並依不同部位的油脂分布與質地特性，規劃出由輕至重、層層推進的出餐順序。即日起於inline開放訂位。