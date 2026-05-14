美國總統川普訪問中國，今（14日）上午與中國國家主席習近平舉行川習會，會後參觀天壇，晚間則將在人民大會堂接受國宴招待。英媒BBC也回顧，2017年川普以及前總統尼克森訪問中國的國宴菜色。
川普與習近平今上午舉行川習會，會後前往天壇參觀遊覽，川普返回飯店休息後，晚間將回到人民大會堂，出席中方準備的國宴。
英媒BBC報導，今晚國宴的菜單究竟會出現哪些佳餚，目前已引發各界高度關注與猜測。2017年川普前一次訪問中國期間，中方準備了量身打造的多道式，餐點設計旨在讓美國人更容易適應中式料理。
當時的菜色包括宮保雞丁、白醬焗海鮮、椰香雞豆花、水煮東星班以及番茄醬燉牛排、水果冰淇淋，其中有些菜色對美國人而言，甚至比對中國本地人還要來得熟悉。其中，眾所周知，川普喜歡吃全熟牛排，而且經常搭配番茄醬一起享用。
報導也提到，川普的前輩享用的國宴料理則更有挑戰性，充滿極致的中國傳統風味。1972年，時任美國總統尼克森（Richard Nixon）便嘗試了三絲魚翅、芙蓉竹筍湯、兩吃大蝦、椰子蒸雞、北京烤鴨及鰻魚料理等眾多中式名菜，甜點則是杏仁酪和中式點心。
當時尼克森憑藉熟練的筷子使用技巧，為中方留下深刻印象。據悉，他在出訪前花了好幾個小時苦練使用筷子，這場「筷子外交」也成功化解中美之間冰封的緊張關係。
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英媒BBC報導，今晚國宴的菜單究竟會出現哪些佳餚，目前已引發各界高度關注與猜測。2017年川普前一次訪問中國期間，中方準備了量身打造的多道式，餐點設計旨在讓美國人更容易適應中式料理。
當時的菜色包括宮保雞丁、白醬焗海鮮、椰香雞豆花、水煮東星班以及番茄醬燉牛排、水果冰淇淋，其中有些菜色對美國人而言，甚至比對中國本地人還要來得熟悉。其中，眾所周知，川普喜歡吃全熟牛排，而且經常搭配番茄醬一起享用。
報導也提到，川普的前輩享用的國宴料理則更有挑戰性，充滿極致的中國傳統風味。1972年，時任美國總統尼克森（Richard Nixon）便嘗試了三絲魚翅、芙蓉竹筍湯、兩吃大蝦、椰子蒸雞、北京烤鴨及鰻魚料理等眾多中式名菜，甜點則是杏仁酪和中式點心。
當時尼克森憑藉熟練的筷子使用技巧，為中方留下深刻印象。據悉，他在出訪前花了好幾個小時苦練使用筷子，這場「筷子外交」也成功化解中美之間冰封的緊張關係。
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