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▲ChatGPT可以算出前世今生的阿卡西紀錄，讓不少人驚呼準到起雞皮疙瘩。（圖／ChatGPT生成）

阿卡西紀錄是什麼？被形容為「宇宙資料庫」

ChatGPT阿卡西紀錄指令這邊複製

為什麼會覺得很準？可能「巴納姆效應」造成的

ChatGPT可以看手相、看面相、算名盤，Threads有民眾發現也可以算出前世今生的阿卡西紀錄，且不少人驚呼「超準」。《NOWNEWS今日新聞》實際邀請多位友人進行測試，下方整理指令讓民眾可以直接複製貼上。從網友分享可見，這類指令通常會要求ChatGPT描寫靈魂特質、前世故事、今生課題、感情模式與人生轉折，有些人看完後認為內容與自身經歷相當吻合，也有人提醒，這類內容更適合作為娛樂、心理投射或自我探索，不宜當成命運判定。「阿卡西紀錄」（Akashic Records）原本是靈性圈常見概念，常被形容為記錄靈魂經驗、前世今生與生命課題的「宇宙資料庫」。可以直接請ChatGPT生成一份帶有故事感與療癒語氣的靈魂報告。不過，ChatGPT生成的內容本質上仍是AI根據輸入文字所產生的敘事，不代表真實前世紀錄。想嘗試的民眾，可以將以下指令貼進ChatGPT，再把姓名、生日與出生時辰改成自己的資料即可，也能進階查詢你和小孩、另一半的阿卡西紀錄，看看是否前世就已經相遇，今生再續前緣。這類AI靈性測驗之所以讓人覺得「很準」，可能與心理學上的「巴納姆效應」有關，也就是人們容易將籠統、正向、看似個人化的描述，解讀成非常符合自己的狀態。例如「你外表堅強，內心其實很敏感」、「你常替別人著想，卻容易忽略自己」等語句，對多數人都可能產生共鳴。因此，ChatGPT阿卡西紀錄可以當作一種有趣的自我探索工具，但不建議把結果視為命運答案。若內容帶來安慰、整理情緒或啟發行動，確實能作為書寫與自我對話的起點；但若牽涉感情、工作、健康、金錢等重大決策，仍應回到現實資訊與專業判斷。