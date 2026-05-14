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川習會今（14）日登場，而鄭麗文日前接受日本媒體專訪，表示美國總統川普若在「川習會」重申一個中國政策、反對台獨立場，「完全合乎國民黨立場」。對此，陸委會副主委梁文傑表示，台獨這個議題在台灣現在其實並不存在，現在我們追求的是維持中華民國存在的現狀、中華民國要持續生存下去。鄭麗文12日接受日媒《日本新聞網》（NNN）專訪時表示，若川普在會談上重申「一個中國」政策，並明確表態「反對台灣獨立」，將與國民黨的立場相符。鄭麗文還說，外界正觀察美方立場是否會從過去的「不支持台獨」，進一步轉向更明確的「反對台獨」。陸委會今日下午舉行例行記者會，陸委會副主委兼發言人梁文傑表示，這麼多國家的學者、專家、政治人物都在關心台灣會不會這一次地位會受到傷害的時候，好像只有國民黨主席鄭麗文不擔心，而且她特地選在川習會之前，安排日文媒體訪問，說希望川普要講出反對台獨。梁文傑強調，台獨這個議題其實在台灣現在並不存在，現在我們追求的是維持中華民國存在的現狀，中華民國要持續生存下去，這是台灣人民最大的共識。但是在中共的解釋，在中共看來，維持現狀就叫做台獨，所以軍購叫做台獨、抓匪諜就叫台獨、用台灣名義參加 WHA，或者是參加國際咖啡比賽，都叫做台獨。如果跟著中共一起講說反對台獨，接下來中共就會要求不要買武器，也不要研發武器，軍隊要解散，匪諜也不能抓，這就是危險所在。梁文傑說，所以他們很擔心鄭麗文在這樣走下去，恐怕有一天要「故國不堪回首月明中」，中華民國台灣是全世界華人的民主燈塔，算是唯一僅存的一脈相火。國民黨本應該是保衛中華民國的政黨，它對中共的策略和種種計倆應該是最了解、最有經驗，但是現在的國民黨主席卻甘願把自己當成中共的宣傳工具，把整個國民黨當成香港的建制派，這樣的話全世界、全世界華人其實都看在眼裡，都會搖頭。梁文傑表示，陸委會也感到真的是非常遺憾，當全世界都在為台灣發聲，擔心台灣會在這一次的川習會中，可能受到一些什麼傷害的時候，台灣的最大在野黨，不管是哪一個政黨也好，其實都應該齊一，大家上下一心對外發聲，這才是正確的態度