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淮揚菜是什麼？

淮揚菜過去也是招待美國總統的主角

▲圖為川普2017訪問中國享用國宴時舉杯致意。（圖／美聯社／達志影像）

淮揚菜有哪些經典料理？特色是什麼？

▲淮揚菜系招牌之一的蟹粉獅子頭。 （圖／翻攝自央視）

為何淮揚菜備受國宴青睞？

美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平週四早上進行川習會後，晚間將在人民大會堂進行國宴時，菜單上會出現什麼菜備受關注。路透提到，這場晚宴中很可能會出現中國知名菜系之一的「淮揚菜」。路透提到，數十年來，中國在具有里程碑意義的官方活動以及接待重要外國訪客時，都會運用食物所蘊含的強大象徵意義。在中國近代史中，饑荒與政治動盪曾造成長達數十年的普遍配給制度，這使食物在中國文化中成為一種極具力量的地位象徵。淮揚菜為江蘇省淮安、揚州一帶的傳統地方菜系，為四大菜系的一系，路透提到，這一系的菜色以清淡細膩的風味、精緻的刀工以及強調時令菜餚而聞名。上海高級淮揚菜餐廳桂花樓的行政主廚石強指出，「淮揚菜的一大核心優勢，就是它具有廣大的吸引力。它的味道對大多數人來說都容易接受且親近，包括國際賓客」，且從淮揚菜的整體理念來看，國宴並不是以奢華食材為核心，不依賴昂貴食材，鋪張奢侈不是重點。作為中國四大菜系之一，淮揚菜長期在重大外交活動中扮演主角。路透回溯，1949年中華人民共和國成立時的「開國第一宴」、1999年中國建國50週年紀念國宴，以及2002年時任中國國家主席江澤民為來訪的美國總統小布希舉辦的宴會上，都曾端上淮揚菜。在 川普2017年訪問中國期間，他也曾享用過接近淮揚風格菜餚，例如湯燴蔬菜與番茄燉牛肉，在淮揚菜風格中，增加了川普偏好全熟牛的口味調整。上海浦東香格里拉大酒店中餐行政總廚高曉生曾向米其林指南介紹過淮揚菜特色，選料尤其講究，注重鮮活且製作嚴謹，刀工極爲精細。在烹飪上善用火候，講究火功，擅長燉、燜、煨、焐、蒸、燒、炒。常用的食材，包括豬肉，禽類，淡水魚及河鮮。他指出，淮揚菜中有很多名菜，等，但「」可說是當中的代表菜品。以紅燒或清蒸製作皆有之。渾圓的豬肉丸子與蔬菜一同煨煮，肉質鬆軟，口感細膩，味極鮮美，淮揚菜幾千年的烹飪精髓，都在這一盤美饌中得以傳承。路透也提到，一些經典淮揚菜包括鮮嫩彈牙的、裹上糖醋醬汁油炸的「」，以及「」。這個菜系大量使用長江流域原生食材，例如淡水魚、鰻魚與竹筍，並以極少調味來突顯食材的新鮮感。住在上海的飲食作家卡威許（Christopher St. Cavish）提到，「它非常適合國宴，因為它比中國北方山東菜來得清淡，不像西南地區（例如四川菜）那樣辛辣，而且比南方大型菜系粵菜更平易近人，也較少依賴稀有食材；最基本的形容就是，它很安全。這就像在華盛頓國宴上供應雞肉一樣。沒有人會被冒犯，也不會覺得太辣難以下嚥，或太過異國風味而不敢嘗試。」