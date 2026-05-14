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▲台灣大哥大再度獲選《Extel》「全亞洲（不含日本）」、「亞洲區（不含日本、中國大陸）」最受尊崇企業；並於財務長張家麒獲選之「最佳財務長」等6大項目穩居前3。（圖／台灣大哥大提供）

▲台灣大哥大將永續治理視為核心競爭力，高階主管變動薪酬 100% 連動 ESG 績效；2025 年綠電使用比例近 19%，為同業的 2 至 5 倍，並承諾於 2030 年達成 EV100、2040 年達成 RE100、2050 年實現淨零碳排，持續於《Extel》之「最佳 ESG」項目名列前茅。（圖／台灣大哥大提供）

知名國際財經研究機構 Extel (原《機構投資人Institutional Investor》) 舉辦之「2026 年度亞洲最佳管理團隊」票選，今(14)日公布結果，台灣大哥大表現亮眼，在「亞洲區（不含日本、中國大陸）」方面，5 度蟬聯「最受尊崇企業」並居電信業之冠，在「全亞洲（不含日本）」評比中，連續 4 年榮獲「最受尊崇企業」，且為電信產業中唯一入選的台灣企業；並在全亞洲與亞洲區雙榜之「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資人關係團隊」、「最佳投資人關係」、「最佳 ESG」及「最佳董事會」六大項目連續 4 至 5 年穩居前 3，自全亞洲 50 家受評電信業者中脫穎而出，充分展現國際資本市場對台灣大全方位經營的高度肯定。Extel 2026年度調查邀請總計 1,249 家機構、共 5,581 名投票者，涵蓋來自 1,090 家機構的 4,743 名買方專業投資人、159 家機構的 838 名賣方分析師，針對亞洲 23 個產業、共計 2,520家公司及 2,728 名受評人選進行嚴格票選；其中，僅 55 家企業獲頒最高榮譽「最受尊崇企業」，台灣大亦名列其中。其調查使用發展數十年的評比方法論，嚴格篩選投票人身分，且不接受第三方贊助，就企業經營管理、永續治理、投資人關係與董事會等面向進行綜合評估，被視為全球資本市場最具指標性的管理團隊評比之一。台灣大哥大總經理林之晨表示，非常榮幸連續 5 年獲得 Extel 肯定。台灣大長期以企業價值與機構投資人利益為核心，在 AI 驅動下，Telco 電信本業、Telco+ 企業事業、Telco+Tech 科技電信事業三大引擎加速成長，帶動整體營運規模與價值結構升級，正式進入黃金 10 年，將持續基於千萬用戶、全通路佈局與數據天賦，透過 AI 加速獲利規模化，朝永續經營的科技電信公司穩步邁進。台灣大哥大財務長張家麒表示，台灣大三層次策略已轉化為實質股東回報。2025 年合併 EBITDA 創歷史新高、營業利益寫下 14 年新高；且每股現金股利 4.8 元，創 2019 年以來新高，現金殖利率約 4.5%，高居同業之冠。2026 年第一季展現強健獲利動能，電信營業利益年增 20%；若排除去年同期一次性影響項目，稅後淨利年增達 17%；稅後 EPS 為 1.37 元，奪電信業每股獲利王，持續放大股東價值。台灣大哥大將永續治理視為核心競爭力，高階主管變動薪酬 100% 連動 ESG 績效，涵蓋營運績效與財務表現、資訊網路安全管理、公司治理與誠信經營，以及氣候變遷減緩與調適等四大面向，2025 年綠電使用比例近 19%，為同業的 2 至 5 倍，並承諾於 2030 年達成 EV100、2040 年達成 RE100、2050 年實現淨零碳排。台灣大持續獲專業機構肯定，2026 年再度入選道瓊斯領先全球指數(Dow Jones Best-in-Class Index, DJBIC)之「世界指數」、「新興市場指數」成分股；連續 9 度入選《S&P Global 永續年鑑》，且 7 度獲全球前 5% 肯定；亦榮獲美國《TIME》雜誌評選為「2025 全球最永續企業」第 85 名，是台灣電信業唯一入榜世界百大的永續企業。