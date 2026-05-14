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▲美國總統川普與中國國家主席習近平在北京召開峰會。（圖／美聯社／達志影像）

與中國版本的比較

美國總統川普（Donald Trump）今早與中國國家主席習近平進行「川習會」，根據白宮官員提供的會議摘要，川普和習近平在會晤中一致認為，荷姆茲海峽必須保持開放，伊朗不能擁有核武，還稱習近平表示有意願購買更多美國石油。值得注意的是，白宮的會議摘要內容中完全沒有提到台灣。綜合外媒報導，白宮發布川習會的會議摘要表示，川普與習近平進行了一場良好的會談，雙方討論了如何加強兩國之間的經貿合作，包括擴大美國企業進入中國市場的機會，以及增加中國對美國產業的投資。雙方也討論了在阻止芬太尼流入美國方面取得的進展，以及中國擴大購買美國農產品的可能。兩人都同意荷姆茲海峽必須保持開放，以確保能源能自由流通，習近平明確表示反對荷姆茲海峽軍事化以及任何試圖對通行船隻收取費用的做法，並表達有意願購買更多美國石油，以降低中國未來對荷姆茲海峽運輸的依賴，雙方也一致同意伊朗不能擁有核武。值得注意的是，白宮公布的摘要中隻字未提台灣。中國外交部新聞稿之前指出，習近平在會議中強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。習近平也提到中美應避免衝突，避免落入「修昔底德陷阱」，要構建「中美建設性戰略穩定關係」，作為中美關係新定位。中國官方報導提及兩人就中東局勢交換了意見，但是完全沒有提到荷姆茲海峽，也沒提到習近平表示考慮增加購買美國石油。