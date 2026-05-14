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散戶瘋搶主動式ETF主動統一升級50（00403A），12日掛牌上市短短2天規模達到1435.19億元，盤中溢價高達5%，外界批評造市商把散戶投資人當「盤仔」，躺著就賺5%。對此，金管會證期局副局長黃厚銘今（14）日表示，造市商已很用力買進，從投信申購後再到市場賣出，占基金總交易量的6成，接下來將會督促投信及造市商強化造市功能，讓彌平溢價過程更有效率。黃厚銘指出，ETF盤中會產生溢價，通常與流動性調節、市場供給及管理措施是否落實有關，這檔基金這次出現溢價，已請證交所加強督促投信跟流動性提供者，強化「造市」功能，以彌平溢折價幅度。另外，也會督促投信，未來要透過公開資訊方式，提醒投資人要注意溢價。黃厚銘也提到，這檔ETF造市商當天也相當積極提供流動性，6家造市商跟投信申購這檔基金後，到市場賣出，以提供流動性，占當天整體基金總成交金額6成，造市商也是盡力提供流動性。黃厚銘說，由於當天買盤相當大，即便盡量滿足市場流動性需求，還是無法完全滿足市場買盤，造成溢價產生，未來會督促證交所研議精進機制，讓造市商在彌平溢價過程可以更有效率。