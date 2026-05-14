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川習會今（14）日上午登場，經濟部長龔明鑫受訪針對此事表示，台灣和美國之間雙向投資也在持續進行，他「樂觀其成」美中之間談得好、關係和緩，而美中此次經貿對談，對台灣應該也不會有太大影響。經濟部長龔明鑫今日下午主持經濟部業務會報前受訪指出，就經貿來看，美中之間的關係，相比美國與台灣關係，絕對是比較小一些，現在台灣經濟成長率明顯就是因為和美國關係改善、深化所致，由於AI伺服器或ICT產業對美國出口大量成長，而這個趨勢也仍然不會改變。他提到，台灣今年前四個月出口，也成長將近50%，這也是非常好的表現，傳統產業雖還是受到很大挑戰，但已經逐漸比去年稍微好。所以以客觀數據來看，是還不錯。但如何把這個好的成績再散播出去，讓百工百業都受益，「大家都可以因為這樣的經濟成長率而得到好處，我想這是進一步要努力的地方。」龔明鑫也強調，今年，一些傳統產業的狀況已經比去年好，相機械業出口已經轉為正成長，且成長幅度都還不錯，他直言，唯一就是工具機產業可能還是不太好，接下來會再思考要如何協助工具機產業恢復正向軌道。另一方面，核二廠今日凌晨3時倉庫發生火災，1小時內已撲滅。台電表示，事件無人受傷，發生火災的倉庫離廠房尚有一段距離，機組設備未受影響，也無輻射外洩疑慮，後續待消防單位調查確認事發肇因。對此，龔明鑫指出，火災地點是距離機組滿遠的舊倉庫，廠區內的消防組在很短的時間內將火勢撲滅，原因是否為舊倉庫電線走火或其他原因，他強調，會重新全部盤點一次，釐清火災事故發生原因。