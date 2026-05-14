《角頭唱演會－情義到高雄》即將於8月22日在高雄流行音樂中心海音館登場，今（14）日王識賢、荒山亮、高捷、黃騰浩、唐振剛、黃尚禾、吳震亞、白吉勝出席記者會，其中去年主動自首閃兵的唐振剛，也坦言工作受到影響，但表示該面對的就會面對。而一旁高捷也幫他緩頰，表示：「他是無心之過。」

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唐振剛今日出席《角頭唱演會－情義到高雄》啟動記者會，也被問到去年10月自首閃兵案的進度，他坦言工作方面多少都有受影響。據悉，唐振剛在3月時，就透露已停工5個月，靠在健身房工作的最低時薪維生，這次他在被問到該事件，也表示會坦然面對，「調整好自己狀態，等待判決。」並專心投入工作，等待機會。

▲高捷（如圖）化身《角頭》貴董，為唐振剛閃兵一事緩頰。（圖／記者吳翊緁攝）
▲高捷（如圖）化身《角頭》貴董，為唐振剛閃兵一事緩頰。（圖／記者吳翊緁攝）
唐振剛被問閃兵近況　高捷化身貴董幫緩頰

王識賢還幽默化身《角頭》「仁哥」表示：「跟我們北館通知一下。」高捷也變身「貴董」直呼：「小剛的事情就是北館的事情，我們北館精神，該被關就被關。」並接著為他緩頰：「他是無心之過。」

王識賢女兒也愛BTS　他授命幫搶票

而今除了《角頭唱演會－情義到高雄》啟動記者會外，《角頭》漫畫跟電影《網紅老爸》也舉辦聯合記者會，王識賢、孫鵬、白吉勝、陳怡佳一同受訪，現實生活中也有女兒的王識賢，被問到若孫鵬兒子孫安佐想追他女兒，王識賢先是苦笑，一旁的孫鵬跳出來回應：「一切都是因果，如果有緣分，擋也擋不了。」王識賢還透露女兒喜歡韓團BTS，他因此授命幫忙搶票，從一開始的一無所知，到現在已經略懂，讓大家笑翻。

《網紅老爸》則是一部黑幫親情輕喜劇電影，由電影《角頭》黃金團隊打造，王識賢、張懷秋、羅志祥、孫鵬、白吉勝、陳怡佳主演。王識賢笑說：「《角頭》來不及看到仁哥當爸爸的樣子，今年暑假可以來看《網紅老爸》，看到不一樣的我，一樣有《角頭》的品質與精彩！」電影《網紅老爸》定檔於8月27日全台上映。

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王心鈿編輯記者

畢業於澳洲Griffith University，主修Public Relations and Communications（公共關係與傳播），副修Screen Studies（電影研究），現為《今日新聞》NOWNEWS新聞處編輯，從事新聞工作近3年。長期關注娛樂、時事等相關...