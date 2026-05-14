韓國天王G-Dragon（GD）領軍，攜手少女時代泰妍（太妍）、FTISLAND、DPR IAN與KiiiKiii的拼盤演唱會《K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026》，將於5月30日晚間7點在高雄世運主場館盛大登場，近4萬張門票5月11日開賣火速完售，主辦單位寬魚國際今（14）日稍早宣布將釋票，確定5月16日下午3點在KKTIX售票系統販售。
📌《K-SPARK in KAOHSIUNG 2026》演出資訊：
出席卡司：GD、少女時代泰妍、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii
活動時間：2026年5月30日（六）19:00
活動地點：高雄國家體育場（世運主場）
活動票價：8,880、7,880、6,880、5,880、4,880、3,880、2,880
售票日期：2026年5月11日（一）12:00
釋票時間：2026年5月16日（六）15:00
售票系統：KKTIX 售票系統
售票網址：https://kwan.kktix.cc/events/754b7611
《K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026》被歌迷封為「一次看完韓流夢幻清單」的頂級演唱會，5月30日晚間7點開始，5組巨星GD、泰妍、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii把個唱精華帶進高雄世運主場館，讓當晚變成大型韓流派對。
GD也特別親自錄製影片向粉絲喊話：「希望大家5月30日都能一起來到K-SPARK IN KAOHSIUNG，和我們一起度過愉快的時光，快點來高雄吧！」讓粉絲對GD首次高雄演出期待飆升。
此外，為了服務散場後返鄉歌迷，主辦單位也協調交通配套，將於高雄世運主場館周邊增設返鄉專車，讓歌迷安心看演唱會、平安返家。
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出席卡司：GD、少女時代泰妍、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii
活動時間：2026年5月30日（六）19:00
活動地點：高雄國家體育場（世運主場）
活動票價：8,880、7,880、6,880、5,880、4,880、3,880、2,880
售票日期：2026年5月11日（一）12:00
釋票時間：2026年5月16日（六）15:00
售票系統：KKTIX 售票系統
售票網址：https://kwan.kktix.cc/events/754b7611
《K-SPARK IN KAOHSIUNG 2026》被歌迷封為「一次看完韓流夢幻清單」的頂級演唱會，5月30日晚間7點開始，5組巨星GD、泰妍、FTISLAND、DPR IAN、KiiiKiii把個唱精華帶進高雄世運主場館，讓當晚變成大型韓流派對。
GD也特別親自錄製影片向粉絲喊話：「希望大家5月30日都能一起來到K-SPARK IN KAOHSIUNG，和我們一起度過愉快的時光，快點來高雄吧！」讓粉絲對GD首次高雄演出期待飆升。
此外，為了服務散場後返鄉歌迷，主辦單位也協調交通配套，將於高雄世運主場館周邊增設返鄉專車，讓歌迷安心看演唱會、平安返家。