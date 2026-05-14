115 年國中教育會考將於本週末 5 月 16 日一連兩天登場，進入倒數階段也讓許多應屆考生感到心慌慌。對此，青少年教養專家「我是一個豪老師」就在社群分享，曾幫助一位 5C 程度的學生在一天內將成績提升至 5B。這套「3 種心法」已讓約 50 名學生在短時間內成績大幅提升，豪老師也向《NOWNEWS》分享了其中細節。

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國中會考倒數！5C學生靠「3 心法」一夕成績大進步

國中教育會考只剩下幾天就要登場，考生們正準備前往考場，透過試題描繪出自己的未來。眼看只剩下一天左右能惡補學科，許多考生不免感到焦慮。對此，豪老師今（14）日在粉專「拆書人」分享，兩年前曾幫一位學生「阿樂」會考成績在短短一天內從 5C 提升到 5B 的心法。

▲豪老師這兩年靠「3 種心法」，幫助了50名學生從5C 成績提升至5B。（圖／翻攝拆書人臉書）
▲豪老師這兩年靠「3 種心法」，幫助了50名學生從5C 成績提升至5B。（圖／翻攝拆書人臉書）
當時阿樂向豪老師求助：「老師，一天的時間，我有可能從 5C 考到 5A 嗎？」豪老師頭也沒抬地回答：「你當我是神嗎？」但面對阿樂持續懇求，豪老師最終給出了考前 3 個建議方法：

建立使命感： 考試當天早上，對著鏡子裡的自己說：「我今天要參加的是國際救援組織的問卷報告，這關係到成千上萬人的生命。」

穩定作答節奏： 進入考場後，每一道題目都要從頭到尾完整看完。看完後不要馬上作答，先在心裡默唸：「這一題，我會做！」說完後再根據選項作答。一旦選出答案，除非有把握否則不要隨意更改，相信自己的第一判斷。

徹底放空休息： 考完出考場回到休息區後，不要翻課本找答案、不要跟同學打屁聊天、也不要看課本準備下一節考試，直接閉上眼睛好好放空，把精力全部留給下一節考試。

最終阿樂按照建議執行，半個月後公布會考成績，原本是5C程度的阿樂順利考取 5B、作文兩級分。豪老師陸續將此方法分享給約 300 個模擬考 5C 的會考生，「這兩年的成功人數高達 50 人！

▲115年國中教育會考日程表。（圖／《NOWNEWS》社群製）
▲115年國中教育會考日程表。（圖／《NOWNEWS》社群製）
不要放棄是關鍵理念！豪老師：專注眼前挑戰

針對上述方法為何能縮短進步期？豪老師接受《NOWNEWS》訪問時表示，核心原理在於引導學生「完整地把題目看完」，而不是拿到考卷就因為心慌而直接放棄隨便亂寫會考的用意並非要考倒學生，中等偏易或稍難的試題，若學生肯靜下心穩穩地讀完題目再作答，基本上都有機會拿到 B 的成績。

豪老師補充，透過讀完題目並對自己喊話，一來能增加自信，二來能提升作答的勝率。將考試設定為「拯救人類的使命」，能讓學生產生更高的責任感，感受到自己是為了他人而付出，進而願意在考卷上投入更多心力。

▲豪老師認為，會考的用意並非要考倒學生，中等偏易或稍難的試題，若學生肯靜下心穩穩地讀完題目再作答，基本上都有機會拿到 B 的成績。（圖／NOWNEWS資料照）
▲豪老師認為，會考的用意並非要考倒學生，中等偏易或稍難的試題，若學生肯靜下心穩穩地讀完題目再作答，基本上都有機會拿到 B 的成績。（圖／NOWNEWS資料照）
至於休息期間「不討論、不預習」的原因，在於這些行為往往只會增加焦慮與分心。看了越多沒準備到的部分，只會覺得自己還沒讀完；與其如此，不如閉目養神，為下一場考試養精蓄銳。

最後豪老師也坦言：「目前還沒有看到學生透過這套方法直接從 5B 跳到 5A。」但如果本身是線性比較不足的學生，透過這三種方式，確實有機會從 5B+ 或 5B++，成功挑戰 5A 成績。

【本文獲IG粉絲團《我是一個豪老師》授權轉載】


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潘毅編輯記者

我是潘毅，畢業於文化大學新聞系，踏入媒體圈至今五年，目前是《NOWNEWS》家庭消費中心一員，對於生活、旅遊、3C科技、寵物、動漫及遊戲電競等多元領域的報導都有涉略。

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