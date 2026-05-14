115 年國中教育會考將於本週末 5 月 16 日一連兩天登場，進入倒數階段也讓許多應屆考生感到心慌慌。對此，青少年教養專家「我是一個豪老師」就在社群分享，曾幫助一位 5C 程度的學生在一天內將成績提升至 5B。這套「3 種心法」已讓約 50 名學生在短時間內成績大幅提升，豪老師也向《NOWNEWS》分享了其中細節。
國中會考倒數！5C學生靠「3 心法」一夕成績大進步
國中教育會考只剩下幾天就要登場，考生們正準備前往考場，透過試題描繪出自己的未來。眼看只剩下一天左右能惡補學科，許多考生不免感到焦慮。對此，豪老師今（14）日在粉專「拆書人」分享，兩年前曾幫一位學生「阿樂」會考成績在短短一天內從 5C 提升到 5B 的心法。
當時阿樂向豪老師求助：「老師，一天的時間，我有可能從 5C 考到 5A 嗎？」豪老師頭也沒抬地回答：「你當我是神嗎？」但面對阿樂持續懇求，豪老師最終給出了考前 3 個建議方法：
建立使命感： 考試當天早上，對著鏡子裡的自己說：「我今天要參加的是國際救援組織的問卷報告，這關係到成千上萬人的生命。」
穩定作答節奏： 進入考場後，每一道題目都要從頭到尾完整看完。看完後不要馬上作答，先在心裡默唸：「這一題，我會做！」說完後再根據選項作答。一旦選出答案，除非有把握否則不要隨意更改，相信自己的第一判斷。
徹底放空休息： 考完出考場回到休息區後，不要翻課本找答案、不要跟同學打屁聊天、也不要看課本準備下一節考試，直接閉上眼睛好好放空，把精力全部留給下一節考試。
最終阿樂按照建議執行，半個月後公布會考成績，原本是5C程度的阿樂順利考取 5B、作文兩級分。豪老師陸續將此方法分享給約 300 個模擬考 5C 的會考生，「這兩年的成功人數高達 50 人！」
不要放棄是關鍵理念！豪老師：專注眼前挑戰
針對上述方法為何能縮短進步期？豪老師接受《NOWNEWS》訪問時表示，核心原理在於引導學生「完整地把題目看完」，而不是拿到考卷就因為心慌而直接放棄隨便亂寫。會考的用意並非要考倒學生，中等偏易或稍難的試題，若學生肯靜下心穩穩地讀完題目再作答，基本上都有機會拿到 B 的成績。
豪老師補充，透過讀完題目並對自己喊話，一來能增加自信，二來能提升作答的勝率。將考試設定為「拯救人類的使命」，能讓學生產生更高的責任感，感受到自己是為了他人而付出，進而願意在考卷上投入更多心力。
至於休息期間「不討論、不預習」的原因，在於這些行為往往只會增加焦慮與分心。看了越多沒準備到的部分，只會覺得自己還沒讀完；與其如此，不如閉目養神，為下一場考試養精蓄銳。
最後豪老師也坦言：「目前還沒有看到學生透過這套方法直接從 5B 跳到 5A。」但如果本身是線性比較不足的學生，透過這三種方式，確實有機會從 5B+ 或 5B++，成功挑戰 5A 成績。
【本文獲IG粉絲團《我是一個豪老師》授權轉載】
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國中教育會考只剩下幾天就要登場，考生們正準備前往考場，透過試題描繪出自己的未來。眼看只剩下一天左右能惡補學科，許多考生不免感到焦慮。對此，豪老師今（14）日在粉專「拆書人」分享，兩年前曾幫一位學生「阿樂」會考成績在短短一天內從 5C 提升到 5B 的心法。
建立使命感： 考試當天早上，對著鏡子裡的自己說：「我今天要參加的是國際救援組織的問卷報告，這關係到成千上萬人的生命。」
穩定作答節奏： 進入考場後，每一道題目都要從頭到尾完整看完。看完後不要馬上作答，先在心裡默唸：「這一題，我會做！」說完後再根據選項作答。一旦選出答案，除非有把握否則不要隨意更改，相信自己的第一判斷。
徹底放空休息： 考完出考場回到休息區後，不要翻課本找答案、不要跟同學打屁聊天、也不要看課本準備下一節考試，直接閉上眼睛好好放空，把精力全部留給下一節考試。
最終阿樂按照建議執行，半個月後公布會考成績，原本是5C程度的阿樂順利考取 5B、作文兩級分。豪老師陸續將此方法分享給約 300 個模擬考 5C 的會考生，「這兩年的成功人數高達 50 人！」
針對上述方法為何能縮短進步期？豪老師接受《NOWNEWS》訪問時表示，核心原理在於引導學生「完整地把題目看完」，而不是拿到考卷就因為心慌而直接放棄隨便亂寫。會考的用意並非要考倒學生，中等偏易或稍難的試題，若學生肯靜下心穩穩地讀完題目再作答，基本上都有機會拿到 B 的成績。
豪老師補充，透過讀完題目並對自己喊話，一來能增加自信，二來能提升作答的勝率。將考試設定為「拯救人類的使命」，能讓學生產生更高的責任感，感受到自己是為了他人而付出，進而願意在考卷上投入更多心力。
最後豪老師也坦言：「目前還沒有看到學生透過這套方法直接從 5B 跳到 5A。」但如果本身是線性比較不足的學生，透過這三種方式，確實有機會從 5B+ 或 5B++，成功挑戰 5A 成績。
【本文獲IG粉絲團《我是一個豪老師》授權轉載】