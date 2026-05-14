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亞洲餐飲巨頭可能也要被統一搶下，統一再下一城！外媒報導，香港怡和集團傳出有意轉讓肯德基和必勝客，涵蓋台灣、香港、澳門及越南等市場的經營權，整體交易估值達4億美元，而消息指統一集團、私募基金凱雷集團與百勝中國皆有意競標，丟下一枚震撼彈。對此，統一集團今（14）日表示，此一訊息無法置評。《路透》報導，知情人士透露，怡和集團此舉主要是受到大環境經濟波動影響，特別是香港市場近年面臨消費支出趨於保守、通縮壓力增加等挑戰，導致餐飲板塊獲利表現承壓。為了優化資本配置並將資源集中於核心事業，集團決定研究出售這塊經營多年的餐飲版圖。目前傳出的潛在買家陣容極具份量，除了具備主場優勢的統一集團外，還包括與品牌體系血緣最親的大陸餐飲巨頭百勝中國，以及擅長資本運作的私募基金凱雷集團。對此，統一集團今日回應表示，「對此一訊息無法置評，我們秉持一貫的態度，對於任何可能的投資機會，都願意審慎評估，而且也將持續如此。」統一集團並強調，對於任何企業整合都會採取高質標準來檢視各個面向。只有當這個投資具有策略意義以及股東能夠產生具有意義的價值，「我們才會進行相關作業。」任何的企業整合投資都會經過審慎嚴格的評估，以及董事會的充分討論。