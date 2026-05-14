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現代人健康意識提升，便利的日常補給成新趨勢。看準這波浪潮，堅果領導品牌萬歲牌（VIVA）以多年堅果研發經驗為基礎，結合安心履歷、低溫烘焙技術與食材配比設計，推出三款全新綜合堅果系列，「綜合堅果（Omega-3）、綜合堅果（高蛋白質）與無調味高蛋白質養生綜合堅果」，以原型食物製成，無額外營養添加劑，提供消費者更便利且容易融入日常的飲食選擇。擁有10年營養師經驗的營養師孫語霙表示，堅果含有植物性蛋白質、不飽和脂肪酸及多種營養素，可作為日常飲食中的營養補充來源。現代人三餐外食與作息不規律已成常態，對於便利且多元的飲食需求增加。萬歲牌推出「無調味高蛋白質養生綜合堅果」與「綜合堅果（高蛋白質）」，以原型食物組合提供多樣化飲食選擇。其中，「綜合堅果（高蛋白質）」包含腰果、杏仁、毛豆與黑豆，含膳食纖維、鐵、鎂及維生素E；另一款「無調味高蛋白質養生綜合堅果」則以杏仁果、核桃、腰果、黑豆與南瓜子組成，採無調味設計，保留食材原始風味。萬歲牌代言人Janet生活忙碌卻能兼顧工作與生活。她表示：「很多人把健康管理想得太辛苦，其實健康不該靠意志力，而是要靠方法。」Janet 認為，現代人缺的不是營養本身，而是簡單、有效率且能長期執行的補充方式；與其吃得多，不如吃得準，才能貼近日常生活。萬歲牌此次推出三款新品「綜合堅果（Omega-3）」、「綜合堅果（高蛋白質）」與「無調味高蛋白質養生綜合堅果」，鎖定 30 至 45 歲具健康意識族群，以低門檻、不費力的方式融入日常飲食。三款綜合堅果皆採隨手包設計，方便隨身攜帶，無論工作空檔、通勤途中，或需要轉換心情的時刻，都方便隨時食用，成爲更容易持續的日常習慣。