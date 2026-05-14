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國民黨副主席李乾龍座車遭安裝追蹤器一案，文傳會主委尹乃菁點名總統賴清德，質疑情資系統遭濫用，更爆料收到恐嚇信，引發熱議。新北地檢署隨後分案指派黑金專組深入偵辦，今傳喚李、尹2人到案說明。李乾龍離去時笑稱「我太太裝的」，不過他接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時則表示「沒事啦」，他是被害者，尹乃菁是證人，但也澄清該信件不是恐嚇信，是基於善意提醒他，有人在追蹤、蒐集他的資料，「尹乃菁只是基於義憤填膺，為我講公道話。」李乾龍4月中被爆出座車遭裝追蹤器，尹乃菁第一時間正告賴清德政府，任何黨公職車上有再被發現追蹤器的話，一定出動司法正義律師團，之後更爆料李收到恐嚇信件，不過李乾龍對於追蹤器案態度低調，更婉拒警方協助，遭綠營質疑國民黨自導自演。今天下午2時許，李乾龍和尹乃菁現身新北地檢署，尹乃菁全程低調未發言，李乾龍則泰然說「沒事」，更笑稱追蹤器「我太太裝的」，隨即離開。李乾龍接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時則緩頰「沒事啦」，更稱自己是被害人、尹乃菁是證人，今天約談就是說清楚講明白，之後應該就結案了，「這還有什麼好談的？」李乾龍說，他跟檢察官說「淡化」此事，現在社會有夠亂，不希望添亂，更表示信件其實不是恐嚇信，而是善意提醒，他現在擔任黨高層要小心，有人在追蹤、蒐集他的資料，要他不要踩到紅線。至於尹乃菁的發言，李乾龍坦言講的有點快，但她是基於義憤填膺，「為我講公道話，她很生氣副主席兼秘書長怎麼可以被檢調追蹤」。