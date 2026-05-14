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廣宇第一季轉為虧損，主因客戶遞延出貨加上銅價上漲，壓縮營收與利潤表現。第一季歸屬母公司淨損8397萬元，每股淨損0.16元，由盈轉虧。廣宇今（14）日法說會表示，已針對訂單遞延與原物料成本壓力，要求客戶共同分攤相關成本，並重新協商報價，以反映銅價波動。公司預期，隨管理措施逐步發酵，第二季營運將明顯改善，並有機會重回獲利。AI伺服器出貨放量，廣宇維持2026年營收雙位數成長目標不變。廣宇指出，憑藉鴻海集團在馬來西亞的產能布局，公司已成功切入AI伺服器供應鏈，可提供中國境外產能替代方案，成為爭取歐美客戶訂單的重要優勢。在無軛軸向磁通電機（AFM）布局方面，廣宇今年初與母公司鴻海共同取得比利時新創Magnax BV 52%股權，切入人形機器人與高效電機應用。公司表示，AFM相較傳統徑向磁通電機，具備更高扭力輸出與更小體積，可望解決人形機器人關節電機荷重不足的問題。不過，廣宇AFM產品將先從重電應用切入，包含發電廠空冷島等場景，預計今年底前開始貢獻營收。公司也看好，具備較高毛利特性的AFM產品線，未來有機會從成本中心轉為獲利來源，進一步改善整體獲利結構。廣宇表示，期望自今年起維持平均20%以上年營收成長率，並以2030年全球機器人市場市占率突破5%為目標。廣宇14日股價上漲0.58%，收在51.8元。