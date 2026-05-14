今年5月20日除了是浪漫的象徵日子之外，還碰上難得一見的特殊天象。命理專家王老師表示，2026年的520同時是「夏季天赦日」，又與文殊菩薩聖誕落在同一天，被視為數十年少見的重要吉日，若能把握當天祈福補運，有機會替下半年開啟財運與事業運勢，替自己開智慧、旺財氣。
2026天赦日、文殊菩薩聖誕都在5/20！補財庫最佳吉日
王老師表示，天赦日在民間信仰中，一直被認為是適合懺悔、祈福、補運的重要日子，而今年520更特別，因為除了是夏季天赦日，還剛好遇上掌管智慧的文殊菩薩聖誕。他指出，民間常說「智慧不開，財運不通」，因此這天不只是求財日，更是「開智慧、開財路」的重要時機。
王老師提到，許多人以為補財庫只是單純求財，其實真正核心在於「先清障礙，再開財路」。因此天赦日拜拜有個重要原則，就是「先求赦，再求順」。
所謂「求赦」，是向上天祈求原諒、轉機與修正錯誤的機會，等於替人生與財務狀態重新整理；等狀況慢慢穩定後，再透過努力與正確決策「求順」，才能真正讓財運流動起來。
5/20天赦日拜法快看！智慧、財運一次旺
那麼當天該如何參拜呢？王老師建議，民眾可前往天公廟、財神廟誠心懺悔、呈疏祈福，也能誦念文殊菩薩聖號「南無大智文殊師利菩薩聖誕千秋」，祈求智慧與財運同步提升，替下半年打開財庫與事業運勢。
王老師強調，拜拜並非萬能，若沒有搭配實際行動與智慧判斷，即使補財庫也未必能真正改善財務狀況。他提醒民眾，祈福之餘仍要懂得調整自身狀態與做法，否則很可能只是「白忙一場」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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王老師表示，天赦日在民間信仰中，一直被認為是適合懺悔、祈福、補運的重要日子，而今年520更特別，因為除了是夏季天赦日，還剛好遇上掌管智慧的文殊菩薩聖誕。他指出，民間常說「智慧不開，財運不通」，因此這天不只是求財日，更是「開智慧、開財路」的重要時機。
王老師提到，許多人以為補財庫只是單純求財，其實真正核心在於「先清障礙，再開財路」。因此天赦日拜拜有個重要原則，就是「先求赦，再求順」。
5/20天赦日拜法快看！智慧、財運一次旺
那麼當天該如何參拜呢？王老師建議，民眾可前往天公廟、財神廟誠心懺悔、呈疏祈福，也能誦念文殊菩薩聖號「南無大智文殊師利菩薩聖誕千秋」，祈求智慧與財運同步提升，替下半年打開財庫與事業運勢。
王老師強調，拜拜並非萬能，若沒有搭配實際行動與智慧判斷，即使補財庫也未必能真正改善財務狀況。他提醒民眾，祈福之餘仍要懂得調整自身狀態與做法，否則很可能只是「白忙一場」。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。