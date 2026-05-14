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立院通過國防特別預算7800億，未納入無人載具，藍委羅廷瑋日前聲稱擋掉「沒人要的無人機」！遭轟唱衰台灣，連台中市長盧秀燕都遭波及，綠營批評盧秀燕口口聲聲要發展無人機產業，她的子弟兵卻在中央拆台，沒收台中精密機械轉型的國際門票。盧秀燕未對羅廷瑋一事回應，但多次呼籲中央讓資源雨露均霑，比照科學園區模式，除了嘉義，也在台中設立無人機研發中心。台中市議會14日進行市政總質詢，多位藍綠議員聚焦無人機產業發展與中央資源配置，分別就國防預算刪減、中央無人機布局偏重嘉義等議題交鋒，國民黨議員張廖乃綸、張瀞分、黃馨慧要求市府積極爭取將無人機產業留在台中。羅廷瑋目前人在歐洲參訪，民進黨市議員楊典忠、施志昌、林祈烽、林德宇、曾威不滿立法院藍白陣營刪減國防相關預算，衝擊無人機產業發展，羅廷瑋還在社群媒體發文，指「我們擋的是別人不要的無人機、民進黨的利益」，把這把帳算到盧秀燕頭上。綠營議員怒問，盧秀燕日前訪美時曾強調台中具備航太、晶片、機械與光學完整供應鏈，有機會打造無人機聚落，當中央編列442億預算準備協助廠商打造「非紅供應鏈」與爭取國際資安認證時，藍白立委的砍預算行為，無異於沒收台中精密機械業從「黑手」轉型「高科技」的國際門票。施志昌說，他爭取經費在大甲高工建置「台中市無人機科技教育學習中心」，促成產學合作，但中央研發預算遭砍，恐導致在地廠商不敢擴張生產線，讓努力的孩子看不到未來。他在地方蓋地基，國民黨卻在中央拆房頂！對此，盧秀燕表示，中央442億元無人機產業預算與國防軍購預算不同，主要用於商用、農用與民生無人機發展。她強調台中擁有光學、機械、半導體與航太四大產業優勢，中央若能直接運用中部既有供應鏈，將可更快投入生產，不必耗時重新建廠，呼籲中央比照科學園區模式，除嘉義外，也在台中設立無人機研發中心，讓資源雨露均霑，避免因區域失衡影響產業發展與國際競爭力。