美國總統川普（Donald Trump）訪中行程於13日展開，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在最後一刻搭上空軍一號一同訪中，讓外界猜測是否要藉此機會尋求突破。外媒指出，美國已批准約10家中國公司採購H200晶片，但至今尚未完成任何一筆交付，使得這項重大科技交易案陷入僵局。
根據路透社報導，消息人士透露，黃仁勳最初並未出現在白宮赴北京的代表團名單中，是在收到川普的邀請後才加入行程。川普在前往與中國國家主席習近平舉行峰會的途中，於阿拉斯加接黃仁勳上機，這燃起了外界對H200晶片銷中僵局終能解套的希望。
三名知情人士指出，美國已經批准約10家中國企業採購輝達性能第二強的人工智慧晶片H200，其中包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動和京東等公司。此外，包括聯想和富士康在內的少數經銷商也已獲得批准。
兩名消息人士稱，買家獲准直接向輝達採購或透過這些中介機構購買，根據美國的許可條款，每位獲准的客戶最多可購買7.5萬顆晶片。聯想則在給路透社的聲明中證實，該公司「是根據輝達出口許可獲准在中國銷售H200晶片的多家企業之一」。
不過一名消息人士表示，儘管美國已經批准，但由於中國企業在收到北京方面的指示後退縮，交易陷入停滯。該人士補充，中國立場的轉向部分是由美國方面的變動引起的，儘管具體變動內容尚不明確。
另一位消息人士稱，在北京，要求阻止或嚴格審查這些訂單的壓力正不斷增大。
商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）呼應了這一觀點，他上個月在參議院聽證會上表示：「中國中央政府目前尚未讓他們（中國企業）購買這些（H200）晶片，因為他們正試圖將投資集中在自己的國內產業上。」
報導指出，北京的猶豫反映了一種戰略考量，擔心進口產品可能會削弱開發國產AI晶片的推動力。雖然中國的AI晶片仍落後於輝達，但中國公司逐步轉向採購華為等國產晶片的做法，也凸顯輝達在中國市場岌岌可危的地位。
在美國收緊出口限制之前，輝達曾掌控中國約95%的先進晶片市場。中國曾佔其營收的13%，黃仁勳此前更估計，單是中國的AI市場今年價值就達500億美元。
黃仁勳14日接受央視（CCTV）採訪時表示，他希望川普與習近平能在北京會談中，基於雙方的良好關係進一步改善雙邊紐帶。
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兩名消息人士稱，買家獲准直接向輝達採購或透過這些中介機構購買，根據美國的許可條款，每位獲准的客戶最多可購買7.5萬顆晶片。聯想則在給路透社的聲明中證實，該公司「是根據輝達出口許可獲准在中國銷售H200晶片的多家企業之一」。
不過一名消息人士表示，儘管美國已經批准，但由於中國企業在收到北京方面的指示後退縮，交易陷入停滯。該人士補充，中國立場的轉向部分是由美國方面的變動引起的，儘管具體變動內容尚不明確。
另一位消息人士稱，在北京，要求阻止或嚴格審查這些訂單的壓力正不斷增大。
商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）呼應了這一觀點，他上個月在參議院聽證會上表示：「中國中央政府目前尚未讓他們（中國企業）購買這些（H200）晶片，因為他們正試圖將投資集中在自己的國內產業上。」
報導指出，北京的猶豫反映了一種戰略考量，擔心進口產品可能會削弱開發國產AI晶片的推動力。雖然中國的AI晶片仍落後於輝達，但中國公司逐步轉向採購華為等國產晶片的做法，也凸顯輝達在中國市場岌岌可危的地位。
在美國收緊出口限制之前，輝達曾掌控中國約95%的先進晶片市場。中國曾佔其營收的13%，黃仁勳此前更估計，單是中國的AI市場今年價值就達500億美元。
黃仁勳14日接受央視（CCTV）採訪時表示，他希望川普與習近平能在北京會談中，基於雙方的良好關係進一步改善雙邊紐帶。