民進黨中執會昨（13）日正式拍板立委沈伯洋參選台北市長，挑戰現任國民黨籍市長蔣萬安，藍綠陣營攻防也迅速升溫，而外界普遍不看好沈伯洋能贏下首都之戰。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，蔣萬安目前非常明顯地領先，沈伯洋確實很難贏過對手，不過他也分析，民進黨此策略的真正目的，在於「保四、搶五，議員上」。

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黃暐瀚今（14）日在《NOWNEWS今日新聞》自製網路節目《鄉民大學問》中表示，外界都在熱議沈伯洋該如何贏過蔣萬安，但問題是，「沈伯洋確實很難贏過蔣萬安」，他認為，綠營推出人選的背後目的，其實是「保四、搶五，議員上」。

黃暐瀚進一步說明，2022年縣市首長選舉時，蔣萬安以近43%支持度獲選台北市長，當時綠營參選人陳時中則以近32%、逾43萬得票數，拿下議員21席；這回民進黨提出25席議員，比上一次增加4席，而黃暐瀚認為，沈伯洋的得票率極有可能來到40％。

黃暐瀚回顧2002年的選戰經驗，當時正值國民黨氣勢強勁之時，綠營派出李應元迎戰尋求連任的藍營馬英九，雙方一對一PK，而當時李的得票率為35.89%，尚不及4成。他分析，那次與沈伯洋對決蔣萬安的態勢相似，所以這回只要能「保四」對民進黨來說就不算輸。

另一方面，黃暐瀚直言「搶五」指的就是50萬票，只要能得到50萬票，那麼25席議員就能全部上，而這應該就是民進黨的目的。至於能否藉沈伯洋困住蔣萬安？他認為，蔣不到其他縣市輔選「不太可能」，因為從目前情況來看，戰局處於相當穩定，而蔣萬安的領先是非常明顯的。

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林翊涵編輯記者

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