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美國總統川普與中國國家主席習近平今（14日）白天進行川習會後，晚上在人民大會堂舉行國宴，兩人在國宴前各自致詞，其中，川普在台上向習近平發出公開邀請，邀請習與夫人彭麗媛於9月24日訪美。習近平和川普在晚宴致詞時，先後各自進行了約八到十分鐘的台前談話，習近平開場先提到了中國的十五五規劃，強調14億多人民正推進中國式現代化；今年也是美國獨立250周年，3億多美國人民持續以愛國、創新與開拓精神推動美國發展，他強調，實現中華民族偉大復興與「讓美國再次偉大」可以並進。習近平回溯，美國前總統尼克森派遣季辛吉訪中，還有乒乓外交，打開兩國關係，習近平強調，中美關係只能搞好不能搞壞，合則兩利、鬥則俱傷，應成為夥伴，而不是對手，應共創戰略夥伴關係，兩國17億多人民福祉，也攸關全球80多億人民利益，喊話應共同扛起歷史責任。川普在敬酒致詞時則先向習近平的盛大歡迎致意，直呼「這是莫大的榮幸。今天真是太棒了」；他形容，與習近平的會談是非常積極的對話，並表示他們討論的一切對美國和中國都有好處。川普還強調，在晚宴上也將持續與習近平針對白天的對話繼續討論。川普致詞中仍著重在兩國商貿與經濟效益往來上，也回溯了250年前美國商人塞繆爾·肖（Samuel Shaw）與中國的貿易，代表中美關係起點，並提到就向中國人喜歡籃球和牛仔褲一樣，美國的中國餐館數量也超過了美國五大快餐連鎖店的數量。值得注意的是，川普在談話末段向習近平及其夫人彭麗媛發出邀請，且列出具體日期，邀請兩人9月24日一同訪美，他對此充滿期待。