美國總統川普訪問中國，今（14日）上午與中國國家主席習近平舉行川習會，但雙方並未宣布達成貿易或政治協議。紐約時報分析，伊朗問題已經成為習近平的新王牌，要重新定義中美兩國關係及台灣問題。
紐約時報報導，去年習近平會面川普時，利用中國關鍵礦產的控制權作為籌碼，促使川普同意為期一年的貿易休戰。而本次川習會，習近平手中還有「伊朗戰爭」這張王牌。在川普訪中前夕，伊朗外長阿拉格齊也訪問北京，彰顯中國對伊朗的影響力。
北京清華大學經濟學家李稻葵表示，「伊朗問題實際上對中國有幫助」，中國對德黑蘭擁有重要的經濟槓桿，可以利用這一點追求其他更重要的目標，如讓美國遠離台灣。
中國有理由協助結束美伊衝突，其經濟正受到能源價格上漲的影響，全球經濟衰退將損害中國的出口，而出口是中國經濟增長的主要引擎。中國敦促伊朗與美談判，但對於捲入戰爭保持謹慎，不過，中國可能願意與美國達成協議，就重新開放荷姆茲海峽展開合作，並向德黑蘭提供激勵措施，促使其與華府合作。
報導提到，習近平最想從川普手中得到就是「台灣」，他希望美國弱化對台支持，包括推遲或減少軍售、華府發表反對台獨的聲明。若川普將對台軍售作為談判籌碼，可能被認為是對美國數十年來外交政策的背離，並且成為習近平的勝利。
在立場更強硬的中國學者看來，伊朗戰爭還暴露了美國軍力的薄弱，這讓北京在推進台灣問題方面更有信心。衝突期間，美國被迫將軍事力量移出亞洲，並耗盡了彈藥庫存。
紐時也指出，對北京來說，此次川習會與其說是爭取具體讓步，不如說是重新定義兩個超級大國應該如何接觸。華盛頓史汀生中心中國項目主任孫韻分析，習近平將尋求確認，中國作為世界第二大經濟體，如今與美旗鼓相當，他作為國家領導人與「自由世界領袖」川普平起平坐，意味著習近平也是一位世界領袖。
報導分析，中國希望能保持穩定、延續貿易戰停火，不再加徵關稅、制裁中企。歐亞集團中國業務總監蕭嫣然説，「他們只是想要時間和空間來鞏固自身實力，應對未來的競爭」，但為了營造積極氛圍，中國可能會承諾採購美國的波音飛機、大豆、牛肉。
我是廣告 請繼續往下閱讀
北京清華大學經濟學家李稻葵表示，「伊朗問題實際上對中國有幫助」，中國對德黑蘭擁有重要的經濟槓桿，可以利用這一點追求其他更重要的目標，如讓美國遠離台灣。
中國有理由協助結束美伊衝突，其經濟正受到能源價格上漲的影響，全球經濟衰退將損害中國的出口，而出口是中國經濟增長的主要引擎。中國敦促伊朗與美談判，但對於捲入戰爭保持謹慎，不過，中國可能願意與美國達成協議，就重新開放荷姆茲海峽展開合作，並向德黑蘭提供激勵措施，促使其與華府合作。
報導提到，習近平最想從川普手中得到就是「台灣」，他希望美國弱化對台支持，包括推遲或減少軍售、華府發表反對台獨的聲明。若川普將對台軍售作為談判籌碼，可能被認為是對美國數十年來外交政策的背離，並且成為習近平的勝利。
在立場更強硬的中國學者看來，伊朗戰爭還暴露了美國軍力的薄弱，這讓北京在推進台灣問題方面更有信心。衝突期間，美國被迫將軍事力量移出亞洲，並耗盡了彈藥庫存。
紐時也指出，對北京來說，此次川習會與其說是爭取具體讓步，不如說是重新定義兩個超級大國應該如何接觸。華盛頓史汀生中心中國項目主任孫韻分析，習近平將尋求確認，中國作為世界第二大經濟體，如今與美旗鼓相當，他作為國家領導人與「自由世界領袖」川普平起平坐，意味著習近平也是一位世界領袖。
報導分析，中國希望能保持穩定、延續貿易戰停火，不再加徵關稅、制裁中企。歐亞集團中國業務總監蕭嫣然説，「他們只是想要時間和空間來鞏固自身實力，應對未來的競爭」，但為了營造積極氛圍，中國可能會承諾採購美國的波音飛機、大豆、牛肉。
更多「514川習會」相關新聞。