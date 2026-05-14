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▲喬瑟亞JosieXie作品「城市玫瑰」。（圖／喬瑟亞Josie Xie 提供）

前谷歌（Google）日本法人社長村上憲郎近日指出，當前生成式人工智慧（AI）的急速崛起，是人類歷史上極為關鍵的轉捩點。人類即將擺脫數千年來「為生存而工作」的沉重枷鎖，進入一個全新的文明階段。在這個階段，勞動不再是維繫生命的必需，而是自我實現與創造的選擇。這一預言並非科幻空談，而是建立在生成式AI已展現出的驚人之上。從ChatGPT到各類影像、音樂生成工具，AI正快速接管重複性、體力性與部分腦力勞動。未來，農業、製造業、服務業乃至創意產業的許多基礎工作，都可能被高效、不知疲倦的AI系統取代。這一轉變不禁聯想到2023年上映的美國科幻動作片《A.I.創世者》（The Creator）。影片設定2065年，人類與人工智人爆發激烈戰爭。故事中，AI不再是工具，而是擁有情感與自主意識的「他者」，《A.I.創世者》如同鏡子，映照出當代人對AI既期待又不安的矛盾心態。而透過喬瑟亞Josie Xie 以名為《AI演進城市眼 AI Evolution of City Eye》短詩：小小鏡頭 大大留影，這頭成長 那端奔放，成就主角 不分生物，世紀創擎 永生開始，AI之於物 人之於AI。巧妙點出科技與AI間的哲理且捕捉了當代技術與人文交織的樣貌。在喬瑟亞Josie Xie的鏡頭下，自然界的每一個瞬間、每一次遷徙、人類的每一段移動，都承載著繁衍與延續的意義。她以「意念產生實相」為核心創作理念，運用B快門比正常速度多出1/5的時間去感受萬物，她總是提前做足功課，掌握拍攝地點的氣候、地理、自然與人文脈絡。正因如此，那些瞬間的感動與觸動，才能被她的相機永恆留存，化為不滅的記憶。喬瑟亞Josie Xie，1966年生，大學修心理，自由攝影藝術創作者， 2015修"建築與文化資產研究所"--<聯合國教科文組織與無形文化遺產>課程。部落格: JosieXie喬瑟亞https://josie-xie.blogspot.com/喬瑟亞Josie Xie 創作超越了單純的記錄，從2023年《繁花錦簇2023》攝影展在崙坪地景文化園區展出，到2022年蕭如松藝術園區展覽，以及2020至2022年間在永豐銀行的公益攝影展、英仲彩色圖文有限公司的個展，乃至2020 ART FUTURE藝術未來藝術博覽會，喬瑟亞JosieXie的作品持續觸動觀者。喬瑟亞Josie Xie 用影像告訴世人：即使在物質極度豐裕的未來，人類依然需要透過藝術去感受生命的溫度、時間的流逝，以及與宇宙萬物的連結。