台灣自來水公司公告表示，今（15）日桃園市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、花蓮縣將實施停水作業，其中台中市南區最久停水10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣5月15日停水降壓影響範圍與時間懶人包，提醒大家停水時關閉抽水馬達，避免發生火災的風險。
5/15停水懶人包！桃園、台中、高雄6縣市停水：最久10小時
◼︎桃園市5/15停水範圍一次看
🕦停水時間：5月15日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：配合桃園市政府重大民生污水工程，本公司辦理停水施工作業。
📍停水影響區域
中壢區：舊明里、中正路、明德南路、義民路、長安街。
平鎮區：廣明路、延平路二段、義民路、育達路、義民里、義興里、廣興里。
🕦停水時間：5月15日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：管線汰換工程斷管連絡。
📍停水影響區域
觀音區：國建三路、玉林路二段、西部濱海快速公路。
◼︎台中市5/15停水範圍一次看
🕦停水時間：5月15日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理南屯區豐安街等汰換管線工程。
📍停水影響區域
南屯區：文心南七路、永春東一路、永春東二路、永順路、豐功路、豐安街、豐順街。
🕦停水時間：5月15日上午8時至下午18時30分（共10小時）
📌停水原因：辦理南區福田路等汰換管線工程。
📍停水影響區域
南區：福田五街。
📍降壓影響區域
南區：樹義五街、福田三街、福田五街。
◼︎雲林縣5/15停水範圍一次看
🕦停水時間：5月15日上午8時至下午18時（共10小時）
📌停水原因：辦理「斗南鎮埤麻小區大東汰換管線工程」新舊管聯絡改接致轄區內部分用戶停水。
📍停水影響區域
斗南鎮：大東里（雲86、雲84）、大東。
◼︎台南市5/15停水範圍一次看
🕦停水時間：5月15日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：配合水利局永康區污水下水道改遷工程，辦理管線停水施工作業。
📍停水影響區域
永康區：富強路二段1號至11號（單數側）、西勢路242號至682號（含巷弄）、國民路303號至305號（單數側）、 富強路一段281號至359號（單數側／含巷弄）、富強路一段279巷12弄、富強路一段279巷14號至62號（雙數側／含弄）。
◼︎高雄市5/15停水範圍一次看
🕦停水時間：5月15日上午10時至下午17時（共7小時）
📌停水原因：辦理「114年楠梓所分區計量管網委外建置及漏水調查」窨井與水量計埋設作業。
📍停水影響區域
仁武區：京吉一路、京吉七路、京吉三路、京吉二路、京吉五路、京吉六路、八德南路、嘉東路、澄德路、澄觀路。
🕦停水時間：5月15日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：辦理分區管網瘖井埋設工程。
📍停水影響區域
「荖濃溪以東、台27邦腹溪橋至扇平溪」沿線周邊。
◼︎花蓮縣5/15停水範圍一次看
🕦停水時間：5月15日凌晨1時至清晨6時（共5小時）
📌停水原因：115年列案豐裡小區分段計量作業。
📍停水影響區域
壽豐鄉：中山路、仁愛街、四維路、忠孝街、民族街、民權街、民生街、站前街、豐德街、豐文路、豐正路、豐裡一街、豐裡二街。
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◼︎桃園市5/15停水範圍一次看
🕦停水時間：5月15日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：配合桃園市政府重大民生污水工程，本公司辦理停水施工作業。
📍停水影響區域
中壢區：舊明里、中正路、明德南路、義民路、長安街。
平鎮區：廣明路、延平路二段、義民路、育達路、義民里、義興里、廣興里。
📌停水原因：管線汰換工程斷管連絡。
📍停水影響區域
觀音區：國建三路、玉林路二段、西部濱海快速公路。
🕦停水時間：5月15日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理南屯區豐安街等汰換管線工程。
📍停水影響區域
南屯區：文心南七路、永春東一路、永春東二路、永順路、豐功路、豐安街、豐順街。
📌停水原因：辦理南區福田路等汰換管線工程。
📍停水影響區域
南區：福田五街。
📍降壓影響區域
南區：樹義五街、福田三街、福田五街。
🕦停水時間：5月15日上午8時至下午18時（共10小時）
📌停水原因：辦理「斗南鎮埤麻小區大東汰換管線工程」新舊管聯絡改接致轄區內部分用戶停水。
📍停水影響區域
斗南鎮：大東里（雲86、雲84）、大東。
🕦停水時間：5月15日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：配合水利局永康區污水下水道改遷工程，辦理管線停水施工作業。
📍停水影響區域
永康區：富強路二段1號至11號（單數側）、西勢路242號至682號（含巷弄）、國民路303號至305號（單數側）、 富強路一段281號至359號（單數側／含巷弄）、富強路一段279巷12弄、富強路一段279巷14號至62號（雙數側／含弄）。
🕦停水時間：5月15日上午10時至下午17時（共7小時）
📌停水原因：辦理「114年楠梓所分區計量管網委外建置及漏水調查」窨井與水量計埋設作業。
📍停水影響區域
仁武區：京吉一路、京吉七路、京吉三路、京吉二路、京吉五路、京吉六路、八德南路、嘉東路、澄德路、澄觀路。
📌停水原因：辦理分區管網瘖井埋設工程。
📍停水影響區域
「荖濃溪以東、台27邦腹溪橋至扇平溪」沿線周邊。
🕦停水時間：5月15日凌晨1時至清晨6時（共5小時）
📌停水原因：115年列案豐裡小區分段計量作業。
📍停水影響區域
壽豐鄉：中山路、仁愛街、四維路、忠孝街、民族街、民權街、民生街、站前街、豐德街、豐文路、豐正路、豐裡一街、豐裡二街。