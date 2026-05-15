台灣自來水公司公告表示，今（15）日桃園市、台中市、雲林縣、台南市、高雄市、花蓮縣將實施停水作業，其中台中市南區最久停水10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣5月15日停水降壓影響範圍與時間懶人包，提醒大家停水時關閉抽水馬達，避免發生火災的風險。

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5/15停水懶人包！桃園、台中、高雄6縣市停水：最久10小時

◼︎桃園市5/15停水範圍一次看

🕦停水時間：5月15日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：配合桃園市政府重大民生污水工程，本公司辦理停水施工作業。

📍停水影響區域

中壢區：舊明里、中正路、明德南路、義民路、長安街。

平鎮區：廣明路、延平路二段、義民路、育達路、義民里、義興里、廣興里。

▲5/15桃園市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲5/15桃園市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
🕦停水時間：5月15日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：管線汰換工程斷管連絡。

📍停水影響區域

觀音區：國建三路、玉林路二段、西部濱海快速公路。

▲5/15桃園市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲5/15桃園市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
◼︎台中市5/15停水範圍一次看

🕦停水時間：5月15日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理南屯區豐安街等汰換管線工程。

📍停水影響區域

南屯區：文心南七路、永春東一路、永春東二路、永順路、豐功路、豐安街、豐順街。

▲5/15台中市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲5/15台中市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
🕦停水時間：5月15日上午8時至下午18時30分（共10小時）
📌停水原因：辦理南區福田路等汰換管線工程。

📍停水影響區域

南區：福田五街。

📍降壓影響區域

南區：樹義五街、福田三街、福田五街。

▲5/15台中市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲5/15台中市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
◼︎雲林縣5/15停水範圍一次看

🕦停水時間：5月15日上午8時至下午18時（共10小時）
📌停水原因：辦理「斗南鎮埤麻小區大東汰換管線工程」新舊管聯絡改接致轄區內部分用戶停水。

📍停水影響區域

斗南鎮：大東里（雲86、雲84）、大東。

▲5/15雲林縣停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲5/15雲林縣停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
◼︎台南市5/15停水範圍一次看

🕦停水時間：5月15日上午9時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：配合水利局永康區污水下水道改遷工程，辦理管線停水施工作業。

📍停水影響區域

永康區：富強路二段1號至11號（單數側）、西勢路242號至682號（含巷弄）、國民路303號至305號（單數側）、 富強路一段281號至359號（單數側／含巷弄）、富強路一段279巷12弄、富強路一段279巷14號至62號（雙數側／含弄）。

▲5/15台南市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲5/15台南市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
◼︎高雄市5/15停水範圍一次看

🕦停水時間：5月15日上午10時至下午17時（共7小時）
📌停水原因：辦理「114年楠梓所分區計量管網委外建置及漏水調查」窨井與水量計埋設作業。

📍停水影響區域

仁武區：京吉一路、京吉七路、京吉三路、京吉二路、京吉五路、京吉六路、八德南路、嘉東路、澄德路、澄觀路。

▲5/15高雄市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲5/15高雄市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
🕦停水時間：5月15日上午9時至下午16時（共7小時）
📌停水原因：辦理分區管網瘖井埋設工程。

📍停水影響區域

「荖濃溪以東、台27邦腹溪橋至扇平溪」沿線周邊。

▲5/15高雄市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲5/15高雄市停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
◼︎花蓮縣5/15停水範圍一次看

🕦停水時間：5月15日凌晨1時至清晨6時（共5小時）
📌停水原因：115年列案豐裡小區分段計量作業。

📍停水影響區域

壽豐鄉：中山路、仁愛街、四維路、忠孝街、民族街、民權街、民生街、站前街、豐德街、豐文路、豐正路、豐裡一街、豐裡二街。

▲5/15花蓮縣停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
▲5/15花蓮縣停水範圍一次看。（圖／台灣自來水公司water.gov.tw/）
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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...