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面對台灣每年消耗約八十二億個紙容器的環境負荷，新北市政府環保局走進林口東湖國小與三重時藝劇場，推出環保劇場《小廢寶的重生》透過生動鮮明的演出形式，成功將原本抽象的「源頭減量」與「資源循環零廢棄」理念，轉化為具參與感的沉浸式體驗，不僅讓永續意識在親子的歡笑聲中自然扎根，也引導大眾將環保行動落實於日常生活，逐步邁向零廢棄目標，共同描繪綠色新北的永續藍圖。當外送與外食成為生活常態，隨之而來的紙容器廢棄量，已成為城市沈重的負擔。許多民眾常因餐盒沾染油污，直覺地將其視為不可回收的垃圾，導致寶貴資源被誤丟焚化爐，不僅提高處理成本，也讓可再利用的資源白白流失。為翻轉這樣的認知迷思，新北市環保局突破傳統宣導框架，將資源循環理念結合藝文教育，當演員化身為各具專長的環保戰士，將原本生硬的分類規則轉化為貼近生活的故事，引導大眾從源頭反思，讓「資源循環」不再只是書本上的概念，而是可以實踐於日常生活的行動，讓循環永續成為生活的一部分。首場巡演於林口東湖國小揭開序幕。東湖國小長期深耕環境教育，並於二○二五年榮獲新北市低碳校園標章最高榮譽「金熊級」肯定，其卓越的資源管理實績，也為本次永續行動提供最佳示範場域。透過回收、分類與再製三位戰士的角色互動，引導師生一同營救受困垃圾山的紙餐盒偶「小廢寶」，並與邪惡的「浪費大魔王」展開對抗。透過角色互動與情境推進，學童學會從早餐盒與日常廢棄物中辨識可回收資源，使環保教育跳脫單向說教，轉化為一場關於珍惜與重生的感官探索。這場活動的成功，在於將複雜的回收流程轉化為孩童能輕鬆理解的操作指令。針對民眾最易混淆的紙容器回收，新北市環保局強調「清、分、疊」三步驟：徹底「清」除殘渣油污、將含淋膜的紙容器與一般廢紙正確「分」開，最後壓扁折「疊」以節省空間。透過具象化的互動，原本生硬的「紙容器含塑膠淋膜」等專業知識，轉瞬間內化為學童上台參與時的直覺反應，體現系統化思維在環保推廣中的重要性，進而落實源頭減量的永續願景。繼校園場次的熱烈反響後，巡演第二站移師至三重時藝劇場，將影響力從校園圍牆內擴散至親子家庭與一般民眾。這場演出更強調「跨世代共學」的感染力，讓環境保護不再只是個人責任，而是轉化為家庭共同實踐的生活行動。戲劇的高潮由再製戰士展現的「再製變身」中展開，強調資源回收不只是還原原料，更可以透過Upcycle（再製）創造新價值。當原本充滿髒污的便當盒偶，在觀眾此起彼落的加油聲中華麗轉身，蛻變為精緻的糖果禮物盒，「資源有限、循環無限」的理念不再只是口號，而是化為震撼人心的感官體驗。透過這場充滿參與感的集體行動，民眾進一步理解紙容器回收，可再製為紙箱、撲克牌等多元產品，在減少資源浪費的同時，也具體地減輕環境負擔，為永續新北注入更多再生能量。資源循環的真諦，不只停留於劇場內的掌聲，更在於戲劇落幕後，如何將那份感動落實於日常的行動中讓資源循環的概念跳脫框架、融入市民的生活節奏，共譜出動人的綠色旋律。環境教育最珍貴的價值，是讓孩子在參與的過程中，看見資源重生的無限可能。當小朋友們被授予「環保戰士預備隊員」的資格時，守護土地的責任也悄然在心中扎根萌芽。透過使命感的建立，回收不再是繁瑣的義務，而是一場充滿創意的生活實踐，當永續意識從校園延伸至家庭，進而匯聚為改變城市的集體力量，新北市正以兼具前瞻與溫度的行動，為資源循環寫下嶄新篇章。