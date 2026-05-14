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▲明道表示，如果某天決定不再工作，與太太就會把所有開銷降低，實現財富自由。（圖／翻攝自明道的霸總特助小紅書）

46歲明道入行24年，憑著《王子變青蛙》、《愛情魔髮師》等戲劇成為偶像劇一哥，近年轉往中國發展，人氣依舊火熱，年收入突破5億新台幣，他日前在社群平台分享金錢觀，認為人人都可以財富自由，關鍵取決於你如何花錢，舉例自己某天決定不再工作，就會把一切開銷降低，實現財富自由，讓網友聽了大讚：「財富自由就是內心的知足。」明道在小紅書拍影片回答網友問題，被問及是否已經財富自由，他直言要看每個人的想法，年輕時覺得1個月有1萬元人民幣（約4萬元新台幣）收入可以花費，就是財富自由，現在如果哪一天決定不再工作、賺錢、想輕鬆過日子，自己便和太太有個共識，「我們就會把這些開銷降低，讓自己永遠身在財富自由的狀態裡。」片末，明道表示：「消費可以降級，錢不會變多，所以財富自不自由其實是看你怎麼花，並不是你真的有多少錢！」對此，網友紛紛留言：「說的真好」、「同意，很多人賺得多花得多」、「就是窮有窮的過法，富有富的活法」、「財富自由標準不一樣」、「財富自由是一種相對自由」、「很清醒的一個人！」明道事業重心轉向對岸後身價暴漲，除了一部戲片酬已經高達數千萬至上億新台幣，商演單場也有約500萬元進帳，轉戰直播帶貨領域後，曾經創下單場直播吸金高達4600萬元人民幣（約2億元新台幣）的驚人紀錄。綜合戲劇、代言和商演，明道的年收入粗估突破5億元新台幣，被視為兩岸演藝圈的隱形富豪。