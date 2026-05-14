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拚經濟很有感！滿意度飆升12% 不滿意度降10%

總統賴清德將在今年5月20日就職滿2周年，《TVBS》針對賴清德施政將滿兩週年進行民意調查，今（14）日最新數據指出，對於賴政府拚經濟的表現，有46% 民眾表示滿意，較上任周年的34% 增加 12 個百分點；不滿意度則是47%。台股近期飆漲，5月初至今衝破4萬點，今（14）日加權指數一度站上4萬2000點，股民們嗨翻。《TVBS》今（14）日發布最新民調指出，賴清德總統曾表示2026年政府施政核心目標之一就是「拚經濟」，對於賴政府拚經濟的表現，有46% 民眾表示滿意，較上任周年的34% 增加 12 個百分點，是本次調查各項施政中滿意度上升幅度最大的項目。民調指出，不滿意度則由57%降至47%，減少10個百分點，滿意與不滿意比例相當，顯示民眾對政府經濟表現的評價較一年前明顯改善，可能與近期經濟成長率亮眼及股市榮景有關。本次「賴清德總統就職兩周年滿意度」由TVBS民意調查中心於今年 5 月 4 日至 10 日晚間 18時至22時，以及 10 日下午 13 時 30 分至 17 時進行調查；採用市話與手機併用的「雙底冊抽樣調查」方式，由人員進行電話訪問，成功接觸 1,138 位 20 歲以上台灣民眾（其中市話 575 份、手機 563 份），在 95% 的信心水準下，抽樣誤差控制在 ±2.9 個百分點以內，相關調查經費來源均為 TVBS。