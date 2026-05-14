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華語樂壇傳奇「憂鬱王子」姜育恆，即將於6月27日在台北流行音樂中心舉辦《姜育恆的盛宴》演唱會。門票日前正式開賣，最引發熱議的是票價竟打破常规，最高席次為2萬元，超越了蔡依林與周杰倫等天王的演唱會票價紀錄，在Threads上引起討論，但開賣後已賣完，可見資深鐵粉實力驚人，對姜育恆的音樂情懷溢於言表。姜育恆也自豪，粉絲以2小時的時間，可以聽他唱42年的演藝人生，很超值。對於外界熱議的2萬元票價，主辦單位表示，這場演出並非傳統定義的演唱會，而是以國際級「GALA」（盛宴）概念製作。除了30人大樂隊編制，更要求觀眾全場正裝出席，從踏上紅毯的那一刻起，就能感受沉浸式的音樂體驗。姜育恆表示，這次捨棄演唱會之名，改稱盛宴，就是想近距離看清楚每一位陪伴他42年的老朋友，「我懂你，也希望你懂我，你給我2小時，我給你出道42年的全部，這是一場獻給歲月與知音的夜晚。」現年67歲的姜育恆，近年依然在全世界巡演，體力驚人。談到保養之道，他笑稱沒什麼複雜祕法，全靠「吃好、睡好」四字訣。他自豪表示很好入睡，每天堅持睡滿8到9小時，維持規律生活與愉快心情就是最強的防腐劑。有趣的是，姜育恆自曝腳踝處長有一顆痣，笑稱有算命師說他就是天生的奔波命，註定一輩子閒不下來。對他而言，工作不只是工作，而是在各地感受歌迷合唱的感動，這種雙向奔赴的愛正是他持續站上舞台的動力。長年當空中飛人的姜育恆，私下極度重視家庭，在教育女兒方面更有一套獨特的黑白臉哲學。他自認扮演嚴父，曾特別安排女兒赴美打工4個月，並要求她去當服務生。姜育恆表示，他希望透過這樣的經歷，讓女兒學會體恤各行各業的辛苦。對於未來的女婿，他也早有準備，計畫透過「打球、打牌、喝酒」三招來觀察人品。雖然會默默替女兒把關，但他仍尊重女兒的選擇，鋼鐵老爸也有柔情的一面。