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較去年回升6個百分點！賴清德滿意度38%

蕭美琴滿意度超驚人！45%創新高

內閣團隊表現：36%滿意、不滿意比例下降

總統賴清德將在今年5月20日就職滿2周年，《TVBS》針對賴清德施政將滿兩週年進行民意調查，今（14）日發布最新民調指出，副總統蕭美琴滿意度45%創新高，更高於賴清德的38%；另外，行政院內閣團隊的滿意度，由上任周年的30%提高至此次的36%，不滿意的比例則是由58%降低至49%。根據《TVBS》民調中心最新調查顯示，對於賴清德上任兩年來的施政表現，滿意度為38%、不滿意的比例為45%、17%沒有意見。相較於上任周年時的32%，回升6個百分點，而不滿意比例則較上任周年時的55%，減少10個百分點，但不滿意的比例仍高於滿意。民調也詢問對副總統蕭美琴上任以來表現的看法，調查結果顯示，有45%民眾表示滿意，高於不滿意的30%，另外有26%沒有意見。與上任周年時相較，滿意度上升9個百分點，也是上任以來最高，不滿意的比例則減少一成。至於行政院長卓榮泰上任近兩年的表現，有37%民眾表示滿意，不滿意比例為46%。卓榮泰的滿意度與上任一周年時的33%相較，回升4個百分點；不滿意的比例則由51%減少至此次調查的46%， 但仍高於滿意的比例；而行政院內閣團隊的滿意度，由上任周年的30%提高至此次的36%，不滿意的比例則是由58%降低至49%。本次「賴清德總統就職兩周年滿意度」由TVBS民意調查中心於今年 5 月 4 日至 10 日晚間 18 時至 22 時，以及 10 日下午 13 時 30 分至 17 時進行調查；採用市話與手機併用的「雙底冊抽樣調查」方式，由人員進行電話訪問，成功接觸 1,138 位 20 歲以上台灣民眾（其中市話 575 份、手機 563 份），在 95% 的信心水準下，抽樣誤差控制在 ±2.9 個百分點以內，相關調查經費來源均為 TVBS。