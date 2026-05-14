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琉園廣獲好評的「台灣印象系列」，今年正式推出第 14 件作品《大道功成》 。對藏家而言，「台灣印象系列」是一段橫跨19年的文化書寫，從女王頭、阿里山到蘭嶼，每一件作品都細膩凝鍊了台灣的人文記憶。今年，創作視角首度聚焦台北大稻埕，透過琉璃訴說這段百年流轉的燦爛風華。大稻埕在創作者陳俊維眼中，「它不只是地名，而是一種生活方式。」身為土生土長的大稻埕人，他回想起童年時連綿成排的「亭仔腳」，那裡不僅是孩子的遊樂場，更是大人社交、工作的核心。這份記憶中的情感，成為《大道功成》最核心的創作動力，讓琉璃藝術不僅是美感呈現，更是一場記憶的再現。作為北台灣重要的河港商業重鎮，大稻埕的歷史底蘊極為深厚。作品《大道功成》以層疊的街屋建築為基底，再現百年商埠的建築紋理；上方則以流動的光影構築煙花意象，這不僅象徵國慶煙火的集體記憶，也隱喻大稻埕在時代更迭中持續轉化、前行的生命力。在精神層面上，作品傳遞了「誠信打造眼界」的經商風骨。設計上利用菱形排列構成萬花筒般的視覺效果，火光映照下閃耀的屋瓦，不僅展現繁華盛景，更象徵對未來無限的希望。為了讓藝術更貼近土地，tittot琉園將於6 月 23 日至7月5日在迪化街百年老宅 OLYMPUS PLAZA TAIPEI，舉辦新品特展與沙龍講堂。此次展覽特別打破常規，將場域設於迪化街百年老宅的二樓。展覽期間亦將於 6 月 27 日舉辦沙龍講堂，邀集島內散步創辦人邱翊、郭怡美書店店長趙偉仁、李亭香餅舖負責人李佳陽與總監陳俊維，共同探討大稻埕的過去與未來展望。此講堂名額有限，於琉園臉書粉絲頁報名。此外，琉園延續自 2011 年以來的公益計畫，將《大道功成》上市前三個月銷售收入的10% 捐贈予台北家扶中心。希望透過藝術的光輝，支持弱勢孩童勇敢追夢，讓這份愛如同大稻埕般，在時代洪流中持續綻放。