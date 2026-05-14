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王道銀行今（14）日召開2026年第1季線上法人說明會，公布首季合併稅後淨利新台幣12.32億元，個體稅後淨利為7.66億元，每股稅後盈餘（EPS）為新台幣0.28元，較去年同期成長47%，銀行本業及轉投資的中華票券為2大獲利引擎。總經理李芳遠對於第2季展望也抱持審慎樂觀，財富管理、TMU、聯貸手續費部分還有很大成長空間，至於目前股市過熱議題，在風險管理上會持續關注。回顧王道銀行2026年第1季合併財報表現，王道銀行合併總資產7149億元，較2025年底成長2%；第1季合併淨收益31.7億元，年成長35%；第1季合併稅後淨利12.32億元，年成長49%。在主要子公司方面，中華票券第1季稅後淨利6.4億元，年成長61%；美國華信銀行第1季稅後淨利0.89億元，年減2%。在個體財報表現方面，王道銀行第1季個體總資產4303億元，較2025年底成長3%，淨收益新台幣20.38億元，年成長21%；個體稅後淨利7.66億元，年成長43%，EPS為0.28元，年成長47%。其中，若扣除轉投資收益，2026年第1季銀行本業淨收益17.77億元，年成長13%，本業稅前淨利6.16億元，年成長12%。王道銀行總經理李芳遠進一步表示，王道銀行2026年第一季獲利表現亮眼，成長主要來自於銀行本業持續優化存款結構、提升利息淨收益，加上受惠於子公司中華票券因其資金成本下降而帶來的大幅成長，以及轉投資租賃事業的止跌回穩。對於未來經營策略，李芳遠強調，主軸仍為成為「精品數位銀行」，持續推展輕資本業務、落實數位轉型、健全資產負債結構、強化永續發展競爭力，並加速海外布局，包括累積澳洲客戶關係與前期資產、加速雪梨辦事處升格分行作業、開拓東南亞市場與建立策略聯盟網絡等。對今年獲利展望，他也抱持審慎樂觀，主要動能來自香港分行及OBU等，其利差表現均優於總行。在股利收益方面，第1季有小幅斬獲，預期第2季、第3季會有更多股利收入挹注，而財富管理、TMU（金融行銷部門）、聯貸手續費部分仍有很大的成長空間。此外，李芳遠說，王道銀也已啟動申請「財管2.0」執照作業，規劃申請進駐亞資中心高雄專區，預計今年底提出，希望能夠推廣更多投資理財產品給高資產客戶們，並推動全面性服務，包括投資理財、稅務、家族保險規劃等面向。