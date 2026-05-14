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▲青春設計節為新銳設計師打造專屬舞台，透過競賽與展覽，讓創意在駁二盡情展現。（圖／高市府文化局提供）

▲除了靜態室內展出，參展校系實踐大學高雄校區服飾設計與經營學系，以「城市即伸展台」的理念，於大港橋畔戶外走秀。（圖／高市府文化局提供）

台灣設計科系學子的畢業前盛事「青春設計節」，即日起至5月17日於駁二藝術特區登場。今年青春設計節暨青春影展，集結了68校156系共襄盛舉，共1193件作品投件創意設計競賽與影展競賽。高雄市政府文化局副局長簡嘉論表示，青春設計節的前身為「南部青年創意設計科系聯展」，當年考量在南部就讀設計科系的學生，往往需要北上發表畢業成果，長途奔波且所費不貲，在高雄尋找適合的展出場地，2009年以「學生新銳展」與駁二高雄設計節整合展出，2010年起由駁二每年辦理專屬設計學子的「青春設計節」，17年來，已是台灣設計教育具有指標性的創意聯展。青春設計節為新銳設計師打造專屬舞台，透過競賽與展覽，讓創意在駁二盡情展現。除了大勇區、蓬萊區六大倉庫的校系展區外，自行車倉庫規劃「獨立展區」，突破單一系所的界線，以小單位模式，展現跨領域的創意實踐。今年獨立展區吸引共67組來自全台的設計好手參展及參賽，其中更有63組脫穎而出入圍創意設計競賽。每年最精采的青春創意設計競賽，邀請各領域代表設計師組成夢幻評審團，今年還與設計購物平台「Pinkoi」合作辦理「Pinkoi企業特別獎」，有鑒於設計品牌接軌市場的需求，Pinkoi將於青春設計節尋找下一個潛力品牌，提供Pinzap 智慧電商開店平台服務，支持新銳設計師朝夢想更近一步。經過評審層層評選，創意設計競賽、Pinkoi企業特別獎與青春影展即將於5/17下午三點頒獎典禮公布最大獎。此外，2026青春影展於5月14日至17日在高雄市電影館舉行，共規劃10場放映。本屆共有41校、62系所、219部作品參賽，最終入圍32部影視與動畫短片，展現學生導演鮮明而多元的青春創作能量。適逢青春影展邁入第20屆，觀摩單元除選映洪子烜、吳季恩、李欣恬與黃詩柔四位導演曾於青春影展獲獎的作品，也推出韓國電影藝術學院（KAFA）短片專題，精選包括奧斯卡得主奉俊昊在內的四位導演短片，為學生創作者開拓更多觀影視野與創作靈感。