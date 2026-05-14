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廣達今（14）日公布第一季財報，受惠AI伺服器需求強勁，單季合併營收8092.21億元，季增26.7%、年增66.6%，創歷史新高，稅後純益211.92億元，季減4.5%、年增8.7%，每股純益5.5元，改寫同期新高。廣達第一季毛利率為4.78%，較上季下滑1.55個百分點，主要受到伺服器產品組合轉換、電子零組件價格上漲，以及部分AI伺服器試產費用影響。第2季產品單價將拉高，毛利率稀釋壓力可望趨於和緩。廣達表示，第一季營收成長主要來自伺服器與筆電業務。其中，AI伺服器占整體伺服器營收超過75%，出貨也加速轉向高密度機櫃，GB300出貨量已超過GB200。廣達維持AI伺服器全年營收年增3位數的看法，預期第2季AI伺服器營收仍將季增雙位數。下半年隨雲端服務供應商及新興雲端客戶訂單出貨放大，成長動能可望延續，訂單能見度已看到2027年以後。AI伺服器需求也帶動通用伺服器表現。廣達原先預估今年通用伺服器營收與去年持平，如今已上修為年增雙位數。公司也指出，下半年ASIC相關產品貢獻將更明顯，主要以機櫃產品為主，今年可望呈倍數成長，也有助緩解AI伺服器毛利率稀釋壓力。廣達第一季資本支出81億元，用於美國及泰國廠AI產能擴充，全年資本支出預估約300億元。