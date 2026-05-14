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▲美國總統川普訪問北京與中國國家主席習近平會面，14日晚間在人民大會堂舉行國宴，菜單及曲目單也引發關注。（圖／翻攝自微博）

美國總統川普與中國國家主席習近平今（14日）白天進行川習會後，晚上在人民大會堂舉行國宴。白宮透露，晚宴菜色包括番茄龍蝦湯、牛小排、鮭魚及生煎包等。據美聯社報導，白宮透露，晚宴的菜單融合了一些中國元素，菜色包括冷盤、番茄波士頓龍蝦湯、香脆牛小排、北京烤鴨、上湯時蔬、芥末籽醬慢燉鮭魚、生煎包、海螺酥餅、提拉米蘇、水果與冰淇淋。微博也傳出晚宴的中文菜單和曲目單，完整菜單有冷盤、金湯龍蝦、香酥牛肉、北京烤鴨、豆湯鮮蔬、香芥汁三文魚；冰花水煎包、海螺酥、提拉米蘇、水果、冰淇淋、咖啡、茶。有眼尖的中國網友從直播鏡頭發現，現場還有準備罐裝可樂。晚宴現場的音樂，由中國人民解放軍軍樂團負責演出，曲目包括中美兩國的經典樂曲，包括《燈火裡的中國》、《梁山伯與祝英台》、《今夜愛無限》（Can you Feel the Love Tonight），還有川普喜愛的樂曲《Y.M.C.A.》。對比2017年川普訪問中國的國宴菜色，中式精緻冷菜拼盤、椰香雞豆花、奶汁焗海鮮、宮保雞丁、番茄牛肉、上湯鮮蔬、水煮東星斑、中式精緻點心組合、水果霜淇淋、長城干紅葡萄酒、長城干白葡萄酒、咖啡、茶。