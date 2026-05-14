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美國聯準會（Fed）主席確定換人，由華許（Kevin Warsh）接替鮑爾（Jerome Powell），成為新任主席，此人事案也引發全球關注，尤其未來改革方向備受矚目。不過，中央銀行今（14）日在臉書粉絲團發文指出，鮑爾卸任後仍續留理事，創Fed近80年首例，而鮑爾則強調，未來將保持低調，且「Fed主席只有一位」，無意成為「影子主席」，留任是希望在政治壓力升溫之際，維持貨幣政策獨立性，並等待Fed總部翻修案調查告一段落。今日全球央行大小事搶鮮看，就是美國聯準會主席鮑爾將於5月15日卸任，由華許接掌主席，未來改革方向倍受矚目。只是，華許的任命案在美國參議院以54比45通過，是美國史上少見的高度分歧正反票數。另一方面，鮑爾於任內最後一場記者會宣布，Fed主席任期屆滿後將續留Fed理事，也創Fed近80年來首例。央行今日也在臉書解析新任聯準會主席華許未來可能推動的改革。華許曾在4月21日任命聽證會中曾表示，要改善Fed對外溝通方式，建立新的通膨評估指標，縮小Fed資產負債表規模，更依賴利率工具，主張Fed應專注於貨幣政策核心職責。由於Fed自2012年以來每季發布點陣圖，反映FOMC各成員對政策利率的展望，成為市場對未來利率路徑的評估指標。華許對此則不以為然，主張廢除點陣圖並淡化前瞻式指引，認為過度的政策指引會限制政策彈性、加劇市場噪音，同時，他也質疑定期記者會的必要性。此外，華許認為，Fed慣用的核心PCE通膨指標（僅剔除食品與能源價格）過於粗略，容易受日常市場價格波動影響。他呼籲改採「截尾平均通膨」或「中位數通膨」，以排除極端價格波動，更精準觀察廣泛物價趨勢。華許還主張縮減Fed資產負債表規模，並反對Fed持有大量長天期美國公債，批評其為「披著偽裝的財政政策」。由於近半數美國民眾未持有任何金融資產，無法從擴張的資產負債表中受益，造成極不公平的財富分配效果。他認為，利率工具對整體經濟的影響更廣泛且公平。由於川普向來視氣候變遷議題為騙局，第二任期上任後即宣布美國退出「巴黎氣候協定」；Fed也退出由國際間央行與監理當局成立的綠色金融體系網絡（NGFS）組織。華許強調，Fed應聚焦於物價穩定與充分就業，而非氣候變遷等非核心議題。不過他也指出，Fed應是維持「在政府部門內的獨立性，而非獨立於政府部門之外」，故在非貨幣政策領域，Fed仍應與行政部門及國會合作。除改革方向外，市場格外關注鮑爾留任理事的影響。1948年，當時Fed主席艾克斯（Marriner Eccles）卸任後續留理事，並在利率政策上與時任美國總統杜魯門（Harry S. Truman）抗衡，奠定了Fed的獨立性。鮑爾卸任Fed主席後仍續留理事，創Fed近80年來首例。鮑爾表示，其留任是希望在政治壓力升溫之際，維持貨幣政策獨立性，並等待Fed總部翻修案調查告一段落。不過，今年6月FOMC會議，將久違地出現現任與前任Fed主席同時參與決策的情況，對於外界關注的權力競爭與政策立場衝突，鮑爾強調，未來將保持低調，且「Fed主席只有一位」，無意成為「影子主席」。