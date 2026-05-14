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▲吳卓源登上台南崑山科技大學開唱。（圖／翻攝自吳卓源IG@juliawu94）

女星吳卓源2年前在朱軒洋網紅女友Cindy出國時，偷偷與對方約會，之後朱軒洋與Cindy分手，吳卓源被罵是小三。而日前吳卓源認愛朱軒洋後，再度引發大批負面聲浪，還遭嘲是「小三扶正」。昨（13）日，吳卓源復合朱軒洋後首度露面，在社群PO出現身台南崑山科技大學火辣開唱的畫面，只見她上半身穿著短袖上衣、下半身搭配超短褲，下衣失蹤風格直接秀出修長美腿。吳卓源在昨日於IG限時動態分享近況，只見她登上台南崑山科技大學的舞台勁歌熱舞，穿著短袖上衣、搭配超短褲，大方秀出修長美腿，讓台下觀眾尖叫聲不斷。而這也是吳卓源在認愛朱軒洋，遭嘲是「小三扶正」後的首度公開露面。吳卓源與朱軒洋於上個月再度爆出熱戀緋聞後，兩人都發文認愛，吳卓源透過手寫信對關心她的朋友致歉，並表示決定誠實面對大眾與自己的感受。她表示在2年前事件爆發後，曾立刻調整生活步調，並與身邊的人刻意保持距離，但發現自己與朱軒洋的感情並未消失，「發現我跟小朱彼此還是互有好感，也想要進一步的確認彼此的感情。」朱軒洋也透過經紀人證實和吳卓源復合，他先是道歉自己讓許多人失望後，表示在陷入感情爭議的日子中，自己一直在學著如何成為一個更好的人，「在徹底沉澱之後，我和Julia都選擇面對內心真實的感受，未來我會更珍惜這份感情，也希望大家能給我們空間。」