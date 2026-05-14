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鴻海今（14）日召開法說會，並公布第一季營收2.12兆元創首季新高，展望第二季，雖是ICT產業傳統淡季，但受惠AI需求強勁，預期集團第二季營運將維持成長趨勢，季對季將顯著成長，年對年達到強勁成長，全年展望也維持強勁。而CPO交換機，鴻海指出，也將在第三季開始量產出貨，全年出貨將達到萬台。鴻海第一季營收達2.12兆元，年增29%、毛利1310億，年增30%、營業利益756億元，年增63%、淨利（歸屬母公司業主）499億元，年增19%；毛利率、營業利益率及淨利率分別為6.18%、3.57%、2.36%，相較去年同期6.11%、2.83%、2.56%，呈現毛利率與營業利益率雙率雙升；EPS達3.56元，較去年同期3.03元、增加0.53元。面對集團AI業務需求持續強勁，集團輪值CEO蔣集恆表示，隨著第一季進入ICT產業傳統淡季，加上AI伺服器需求快速成長，雲端網路產品佔比已接近五成，顯示集團在AI領域的布局，已經對於集團帶來結構性的轉變，有助於平衡ICT產業的季節性波動，同時因為AI客戶比較多元，集團的產品組合也會更均衡。展望第二季營運，鴻海預期，第二季雖是ICT產業的傳統淡季，但受惠於AI需求強勁，預期將維持成長趨勢，季對季將顯著成長，年對年則達到強勁成長，全年展望也維持強勁成長不變，能見度更高。集團主力雲端網路、消費智能產品，雲端網路產品方面，預期雲端網路產品在季對季、年對年都將有強勁成長的表現；消費智能產品方面，今年整體需求優於去年，因此預期將會達到顯著成長。而近期市場熱門的CPO領域，蔣集恆指出，關於CPO交換機，也將在第三季開始量產出貨，全年出貨將達到萬台水準，且依目前能見度，明年出貨量會有數倍成長。CPO與1.6T高階交換機產品，目前正配合主要雲端與AI資料中心客戶進行專案推進還有量產準備，預計第三季開始陸續出貨。除交換機設計與組裝外，集團也持續深化光模組、光電整合、cable、connector、高速傳輸與電源管理等關鍵零組件布局，透過提高自製與整合比例，進一步提升系統效能、交付效率與供應鏈掌握度。AI機櫃出貨方面，鴻海預估，第二季仍可維持高雙位數的成長表現，全年AI機櫃出貨則估有倍數以上成長，且出貨量將隨著客戶專案推進而逐季放大。另外，在800G以上高速交換機方面，受惠於AI資料中心對高速網路架構需求的提升，今年相關產品的出貨與營收，也有機會達到倍增成長。