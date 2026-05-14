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川習會雙方事後摘要內容 關於台灣部分有所差異

貝森特預告川普未來幾天將談台灣 盧比歐強調對台政策未變

美國總統川普（Donald Trump）今(14日)與中國國家主席習近平進行「川習會」，根據白宮官員發布的川習會摘要，兩人進行「良好」的會談，雙方一致同意伊朗絕不能擁有核武，但這項聲明未提及台灣，引發關注。美國財政部長貝森特稍早接受美媒訪問時提到了部分可能性，還預告川普接下來的行動。白宮提供的會議摘要提到，川普與習近平主席進行了一次良好的會晤。雙方討論了加強兩國經濟合作的方式，包括擴大美國企業進入中國市場的機會，以及增加中國對美國產業的投資。來自許多美國最大企業的領導人也參與了部分會議。兩位元首還強調，需在打擊毒品，終結芬太尼類物質的化學原料流入美國；以及農業貿易，增加中國對美國農產品的採購等兩方面進行合作。雙方一致認為，荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）必須保持開放，以支持能源的自由流動。習近平也明確表示，中國反對該海峽的軍事化，以及任何對其使用徵收通行費的行為；他並表達了購買更多美國石油的興趣，以減少中國未來對該海峽的依賴。最後強調，兩國均同意，伊朗絕不能擁有核武器。另一方面，中國外交部新聞稿則有提到台灣，習近平在會議中強調，台灣問題是中美關係中最重要的問題，處理好了，兩國關係就能保持總體穩定。處理不好，兩國就會碰撞甚至衝突，將整個中美關係推向十分危險的境地。根據CNBC報導，貝森特受訪時預告，川普將在「未來幾天內」就台灣問題發表更多看法。他補充說，「川普總統了解這一切背後的敏感性，認為川普不懂的人，都不了解他談判風格。」另一方面，美國國務卿盧比歐在川習會後接受美媒NBC訪問時也表示，美國對台政策「沒有改變」，強調歷屆總統的政策都相當一致，現在依然如此。