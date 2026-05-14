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▲林宥嘉去年發行第7張錄音室專輯《Apples of Thy Eye》。（圖／華研國際提供）

▲林宥嘉親自回應粉絲的留言。（圖／翻攝自Threads）

第37屆金曲獎昨（13）日公布入圍名單，去年發行第7張錄音室專輯《Apples of Thy Eye》的林宥嘉，沒有任何作品被提名，有粉絲便在社群平台發文感嘆「林宥嘉自從當兵結婚後，感覺對做音樂的企圖心不見了」，沒想到，釣出林宥嘉本人回覆反駁，「雖然我很討厭你的留言，而且你的觀點甚至跟事實完全相反，但...我已經不氣了！」一名粉絲在金曲獎入圍名單出爐後，於Threads語重心長發文寫下：「林宥嘉自從當兵結婚後，感覺對做音樂的企圖心不見了，好像有種不差就好...」認為偶像從2016年的《今日營業中》專輯以後出的歌「就很沒感覺」，引來其他網友正反兩面意見。有趣的是，林宥嘉本人看到留言後親自回覆，笑稱很討厭該位粉絲的發言，且對方的觀點和事實完全相反，但他已經氣消，並要大家分享最喜歡自己以前那些歌曲，同時感謝許多逆風力挺他的粉絲，「謝謝你們、很想報答你們...」林宥嘉也針對原PO所言回應，否認沒了做音樂的企圖心，「我確定，不管是在音樂的追求或是商業成就上，都比過去的自己強大太多了！很討厭自誇，也不想看到這個世界上莫名討厭我的人因此變得更多，但我願意為了支持我的你們勇敢。」最後，林宥嘉強調：「我還沒鬆懈過，還想累積更多美好的作品，你們的回應就是我未來的靈感！」粉絲紛紛打氣：「你的歌每次都有一個新鮮的感覺，對一個歌手來說屢屢創新真的不是容易的事情，但你做到了」、「我喜歡了你的歌，喜歡你17年了，伴隨我成長，有不同的感受及愛歌」、「只希望你健康幸福，不論生活或是做音樂的時候！」針對林宥嘉沒能獲得本屆金曲獎青睞，評審團主席黃韻玲受訪時，稱讚林宥嘉這次的專輯相比過去有大躍進，無論在唱功、選曲方向及編曲上都成長非常多，然而，評選機制回歸到每個評審的專業判讀與討論，在激烈競爭下，難免會出現遺珠，這也是投票制的結果。