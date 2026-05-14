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▲狄鶯日前突上Twitch開直播，還露腳趾頭挑逗粉絲，火速引發話題。（圖／翻攝自Twitch）

電影《網紅老爸》即將於8月27日全台上映，今（14）日舉行記者會，主演王識賢、孫鵬、白吉勝、陳怡佳等人都一同出席。而日前狄鶯突轉戰年輕人最多的實況平台Twitch開直播，不只大露腳趾，還尺度大開放話：「斗內2萬公布內褲顏色。」引發外界熱議。而今日孫鵬也在現場吐露心境，他坦言沒有看老婆直播，而是直接出門在外過夜沒回家，因為怕自己會太激動，所以等情緒冷靜一點才回家。狄鶯日前開直播，放話「斗內2萬公布內褲顏色」掀起熱議。老公孫鵬今出席《角頭》漫畫＆電影《網紅老爸》聯合發布記者會，被問起該事，他坦言並沒有看老婆直播，反而是直接出門，因為擔心自己會太激動，所以等情緒好一點才回家，「我盡量在她直播當天不回家，在外面過夜。我是建議狄鶯要冷靜一點！不管是斗內還是斗外都要注意一點，她的社會身分、背景不能亂講話。」孫鵬指出年輕人走網紅跟藝人跨界不一樣，「年輕人是有趣，藝人變網紅有包袱也有風險，去了可能回不來了，因為網紅都是真性情，他們要有真實的反應，但我們藝人私底下有不一樣的個性。」他也認為年輕人當網紅是世代的現象，以後可能會有變化。至於日前王俐人加入「SWAG」開直播，大方做瑜珈，還疑似露點的超大尺度，孫鵬則是先苦笑後直言：「這是每個人的選擇，台灣是自由民主的社會，社會願意接受，她做的喜歡開心，沒什麼大不了。」