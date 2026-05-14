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台新新光金控合併後，旗下新光人壽的外匯價格變動準備金從去年底的996億元變560億元，減少逾4成，引發外界關注，台新新光金今（14）日發出聲明表示，不論是金控母公司，或是子公司新壽，有關合併會計處理均依據會計準則及會研基金會相關函釋合法合規辦理，新壽外匯價格變動準備金並無任何調整或收回情事。對於金管會保險局因金融監理而提出與公認的會計處理準則不同的額外要求，新壽表示尊重，並將配合辦理額外增提事宜。台新新光金指出，這次衡量基礎的差異數，是依循國際會計準則處理合併會計後的結果；新壽於合併基準日（2025年7月24日）成為台新新光金子公司時，金控母公司須依國際財務報導準則IFRS 3「企業合併」規定，將資產負債按公允價值(即市價)重新衡量。在合併基準日，母、子公司帳列的外匯價格變動準備金均為一致，惟因子公司新壽須維持個體報表直至2025年12月31日合併消滅為止，故其個體財報適用的會計衡量基礎與金控層級自有不同；且在後續匯率波動下，導致計算提存的基礎產生落差，進而影響外匯價格變動準備金餘額的表達；然新壽的外匯價格變動準備金未因此而有進行任何調整或收回。台新新光金強調，此案為我國2家金控公司合併後的壽險子公司整併首例，涉及合併會計與保險監理規範交錯的議題，乃屬前所未有；然為尊重主管機關監理原則，新壽已配合調整相關會計處理並於第一季財報揭露。這次調整僅屬合併會計處理基礎差異所產生的一次性調整，並不影響當期損益及資本適足率，整體營運及保戶權益均不受影響。