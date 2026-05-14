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輝達H200 AI晶片對中國銷售雖已獲美方放行，但實際出貨仍卡關。據《路透社》報導，美國商務部已批准約10家中國企業採購H200，包括阿里巴巴、騰訊、字節跳動與京東等大型科技公司；聯想與鴻海旗下富士康等少數業者，也獲准作為相關銷售通路。不過，至今尚未有任何H200晶片交付給中國客戶。報導指出，依照美方許可條件，獲批客戶可直接向輝達採購H200，也可透過授權經銷商購買，每家客戶最多可採購7.5萬顆晶片。儘管美方已核准交易，但中國端態度轉趨保守。消息人士透露，北京方面發布相關指導後，中國企業已放慢或撤回部分訂單；另有知情人士表示，中國內部對相關採購案的審查壓力正在升高。美國商務部長盧特尼克先前也在參議院聽證會上表示，中國中央政府至今未讓企業採購這些晶片，原因是北京希望把投資集中在本土產業。H200銷售卡關，也凸顯輝達在美中科技競爭下的兩難處境。輝達過去在中國先進AI晶片市場占有率一度高達約95%，中國市場也曾貢獻輝達約13%營收。黃仁勳先前估計，今年中國AI市場規模可達500億美元，但在美國出口管制持續收緊、中國加速扶植本土AI晶片下，輝達在中國市場的空間受到明顯壓縮。依美國規定，中國買家須證明設有足夠安全程序，並承諾晶片不得用於軍事用途；輝達也須證明在美國擁有足夠庫存。川普政府先前也安排美方取得相關晶片銷售收入的25%，由於美國法律不允許直接徵收出口費，相關晶片須先經過美國領土再運往中國，這也引發北京對供應鏈安全及晶片是否可能遭竄改的疑慮。黃仁勳本週隨美國總統川普訪問中國，外界關注他是否能為H200對中銷售僵局尋求突破。