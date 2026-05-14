勞工救命錢還在繼續發！受到國際情勢衝擊，影響台灣部分產業出現業務緊縮及裁員等狀況，勞動部推出強化版「僱用安定措施」，針對實施減班休息（無薪假）的勞工提供薪資補貼。勞工每月最高能領到 1 萬 1,500 元，最長可領 6 個月，總計最高可領 6 萬 9,000 元。此外，若搭配「充電再出發訓練計畫」，兩項補助合計最高月領可達 1 萬 6,300 元。補助的最後申請期限將於 7 月 31 日截止，《NOWNEWS》也為您彙整了申請資格與方式。
「僱用安定措施」申請資格
勞動部表示，食品及飼品製造、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及其零件製造、其他運輸工具及其零件製造等9大行業，凡勞雇雙方協議實施減班休息，且減班達30日以上並完成通報程序者，即符合申請資格。
僱用安定措施+勞工再充電計畫！勞工最高月領1萬6補助
勞動部指出，僱用安定措施提供薪資差額70%補貼，每人每月最高1萬1500元，最長可領6個月。
此外，還有勞工再充電計畫，鼓勵勞工在減班期間參與訓練課程，精進職能。參訓勞工得依減班前後薪資差額申請訓練津貼，每月最高合併補助1萬6300元。
僱用安定措施申請方式
薪資補貼是發給減班休息勞工，除了勞工可自行提出申請，也可以由雇主彙收勞工完整填妥資料的申請書代為申請，雇主代為提出申請需檢附委託書，並可透過台灣就業通網站僱用安定措施專區線上申請。
減班休息勞工應檢附本措施規定相關文件，於實施減班休息每滿30日的次日起90日內，向工作所在地轄區分署提出申請。
僱用安定措施需備妥申請文件如下:
申請書(含同意代為查詢勞工保險等資料委託書)
身分證或居留證明影本
當次申請補貼期間之薪資清冊或證明
勞工本人名義之金融機構存摺影本
雇主代為申請需檢附委託書
申請網站：僱用安定措施官網
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勞動部表示，食品及飼品製造、紡織、橡膠製品、塑膠製品、金屬製品、電力設備及配備、機械設備、汽車及其零件製造、其他運輸工具及其零件製造等9大行業，凡勞雇雙方協議實施減班休息，且減班達30日以上並完成通報程序者，即符合申請資格。
勞動部指出，僱用安定措施提供薪資差額70%補貼，每人每月最高1萬1500元，最長可領6個月。
此外，還有勞工再充電計畫，鼓勵勞工在減班期間參與訓練課程，精進職能。參訓勞工得依減班前後薪資差額申請訓練津貼，每月最高合併補助1萬6300元。
薪資補貼是發給減班休息勞工，除了勞工可自行提出申請，也可以由雇主彙收勞工完整填妥資料的申請書代為申請，雇主代為提出申請需檢附委託書，並可透過台灣就業通網站僱用安定措施專區線上申請。
減班休息勞工應檢附本措施規定相關文件，於實施減班休息每滿30日的次日起90日內，向工作所在地轄區分署提出申請。
僱用安定措施需備妥申請文件如下:
申請書(含同意代為查詢勞工保險等資料委託書)
身分證或居留證明影本
當次申請補貼期間之薪資清冊或證明
勞工本人名義之金融機構存摺影本
雇主代為申請需檢附委託書