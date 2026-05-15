串流平台Netflix近年訂閱價格持續調漲，含廣告低價方案也成為留住用戶的重要工具。雖然Netflix至今尚未在台灣推出廣告訂閱方案，但從最新布局來看，廣告業務已明顯成為Netflix下一階段成長重心。Netflix最新宣布，明年起將進一步擴大廣告場景，未來不只追劇、看電影可能看到廣告，連手機App內的直式短影音動態牆、Podcast也都將納入廣告版圖。
Netflix近日公開表示，目前含廣告方案全球每月觸及已超過2.5億名活躍觀眾，較去年公布的9400萬大幅成長；外媒也指出，Netflix廣告業務在2025年已創造超過15億美元收入，顯示廣告是Netflix重要的獲利來源之一。
Netflix廣告版圖擴大！短影音、Podcast都要加入
Netflix最早在2022年推出含廣告訂閱方案，主打用戶願意看廣告，就能用較低價格收看內容。不過，隨著訂閱費用逐年調漲，廣告方案也逐漸成為不少用戶降低追劇成本的選擇。以美國市場為例，Netflix含廣告方案最初月費為6.99美元，如今已調漲至8.99美元，但仍低於無廣告標準方案與高階方案。
但Netflix廣告不再只出現在影集、電影播放前後或中段。外媒報導，Netflix計畫從2027年開始，讓含廣告方案用戶在手機App近期推出的直式短影音動態牆中也看到廣告；此外，Netflix去年底陸續導入Podcast內容後，也將在Podcast服務中加入廣告。換句話說，未來用戶滑短影音、收聽Podcast時，都可能遇到廣告插播。
台灣還沒有廣告方案 但Netflix全球策略已轉向
目前Netflix廣告方案尚未在台灣推出，現階段台灣用戶仍以無廣告訂閱方案為主。不過，Netflix已宣布明年將把廣告方案推進更多市場。從Netflix近年策略來看，平台一方面持續調整訂閱價格，另一方面則透過廣告方案吸引用戶留在平台內。對Netflix而言，廣告讓平台在訂閱收入之外，增加另一條成長曲線。至於台灣未來是否也會導入含廣告方案，Netflix目前尚未公布明確時程。
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Netflix廣告版圖擴大！短影音、Podcast都要加入
Netflix最早在2022年推出含廣告訂閱方案，主打用戶願意看廣告，就能用較低價格收看內容。不過，隨著訂閱費用逐年調漲，廣告方案也逐漸成為不少用戶降低追劇成本的選擇。以美國市場為例，Netflix含廣告方案最初月費為6.99美元，如今已調漲至8.99美元，但仍低於無廣告標準方案與高階方案。
但Netflix廣告不再只出現在影集、電影播放前後或中段。外媒報導，Netflix計畫從2027年開始，讓含廣告方案用戶在手機App近期推出的直式短影音動態牆中也看到廣告；此外，Netflix去年底陸續導入Podcast內容後，也將在Podcast服務中加入廣告。換句話說，未來用戶滑短影音、收聽Podcast時，都可能遇到廣告插播。
台灣還沒有廣告方案 但Netflix全球策略已轉向
目前Netflix廣告方案尚未在台灣推出，現階段台灣用戶仍以無廣告訂閱方案為主。不過，Netflix已宣布明年將把廣告方案推進更多市場。從Netflix近年策略來看，平台一方面持續調整訂閱價格，另一方面則透過廣告方案吸引用戶留在平台內。對Netflix而言，廣告讓平台在訂閱收入之外，增加另一條成長曲線。至於台灣未來是否也會導入含廣告方案，Netflix目前尚未公布明確時程。