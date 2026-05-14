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▲（左起）采嬿、夏妍、Sullin在跑行程的途中受到擦撞事故，緊急送醫後宣布取消活動。（圖／翻攝自IG@triplescosmos）

韓國24人的大型女團tripleS，日前宣布即將於6月1日完整體發行專輯《LOVE&POP》回歸，但不料昨（13）日原定前往UNIST蔚山科學技術院，參與文化交流祭演出時，途中竟驚傳車禍，3位成員采嬿、夏妍、Sullin發生擦撞事故，緊急送醫後好險傷勢並不重，但需要靜養與觀察，經紀公司Modhaus也宣布3人暫時取消演出。tripleS經紀公司Modhaus在昨日發聲明指出，3名成員采嬿、夏妍、Sullin在前往UNIST蔚山科學技術院時，發生了輕微的擦撞事故，並緊急送醫檢查。公司表示3人沒有受到嚴重傷害，但仍需充分的休息與靜養，因此取消活動，原定的文化交流祭演出，將改由裕彬、楓、采湲代替，與慧潾、拏炅、琴音、真友、諝娫共8名成員一起登台。最後公司也向等待已久的粉絲道歉，「對於讓等待已久的粉絲擔心這點，我們致上最深的歉意。本公司會以藝人的健康狀態為最優先考量，全力幫助她們恢復。」tripleS是在2022年出道的24人女團，成員有琉然、真友、心語、拏炅、昭玹、多賢、念、舒妍、諝娫、琴音、采嬿、裕彬、知禹、楓、示溫、凜、Sullin、慧潾、采湲、夏妍、秀珉、妍知、周彬、楷潾，其中念還是來自台灣的許念慈。