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美股主要指數早盤上漲，輝達股價勁揚3%，在美國總統川普與中國國家主席習近平進行川習會後，稍早路透報導傳出美國政府已批准中國約10家企業採購輝達H200晶片。但這還僅是美國單方面可能批准，中國仍未宣布是否放行。美股四大指數14日早盤，截止至台灣時間晚間9時50分，道瓊工業指數上揚274點或0.55%、那斯達克指數勁揚109點或0.41%、標普500指數小漲31點或0.42%、費城半導體指數漲75點或0.63%。個股部分，台積電ADR股價止跌回升上漲3%，此外，隨著H200晶片在美國初步核准輸中消息傳出後，輝達股價也上揚3%；CPU三雄漲跌各異，英特爾跌3%、AMD漲1%、Arm跌近3%；記憶體族群開低後小幅上揚，美光股價早盤小漲1%、威騰電子與希捷科技雙雙漲1%、SanDisk跌1%；ASIC巨頭之一的邁威爾股價上揚超過6%。路透社引述知情人士透露，美國政府已批准約10家中國企業採購輝達H200晶片，准許包含阿里巴巴、騰訊、字節跳動與京東在內約10家中國企業採購。此外，包括聯想與鴻海等少數經銷商也獲得批准。報導提到，根據美國的許可條款，買家可直接向輝達採購或透過這些中間商，每位獲准客戶最多可採購7萬5000顆晶片。然而，中國方面是否可能放行仍未能得知，目前也未有任何交付消息，被點名的中國科技巨頭也未有回應。