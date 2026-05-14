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川習會兩大核心議題：經貿衝突與地緣政治穩定

中方對外宣傳策略：操作資訊落差

台灣的角色：美國國家利益的核心

台灣議題成為戰略焦點 台美互惠合作是「彼此的必要」

「川習會」今（14）日登場，中國大陸官媒釋出的訊息，特別點名台灣，習近平警告川普，若處理不好中美關係會十分危險；但白宮所釋出的摘要，卻未提台灣；我國安官員指出，美國國務卿盧比歐在會前的談話已為會議定調，核心目標在於管理中國帶來的各項風險。盧比歐明確表示，美方不容許現狀在印太或台灣地區遭到破壞，這次川習會目標是管理中國風險，台灣是美國國家利益，「台美雙方互相合作，是彼此互相的必要，台灣不是單純依賴某些結構，真的不需要人家放個砧板，就跳上去說不要切我」。我國安官員表示，美國國務卿盧比歐在下飛機之前，在飛機上的講話，其實是在所有活動開始之前，將它做了定調。他說，外界很多人關心會不會談到台灣，但盧比歐說的很清楚，或許會談，但是在印太、台灣其他地區，不容許被破壞改變現狀，並且再次重申區域穩定的重要性。盧比歐也強調，中國是美國首要的地緣政治挑戰，要避免戰爭跟維護和平穩定，應該要管理可能衝突，在可以合作的領域上合作。國安官員表示，盧比歐已經把川習會定調的很清楚，只要從美方的角度出發，「這次川習會目標就是管理風險，甚至可以說是管理中國風險」。國安官員分析，本次會談處理兩大核心事務。首先是美中間的經貿衝突，包含中國全球傾銷、供應鏈衝擊及稀土議題；會中觀察到中方對美牛進口政策的反覆，顯示進度仍不明朗。其次是降低地緣政治不確定性，包括中方在第一島鏈維持高密度的船艦部署，以及對伊朗的援助，這些行為持續推升中東及區域風險。觀察會後訊息發布，中方官媒先行釋出訊息，特別放大習近平對台灣問題的警告，甚至將「一中政策」詮釋為「一中原則」。相較之下，白宮隨後發布的摘要並未提及台灣。國安官員指出，中方常在會後塞入符合其立場的解釋，試圖混淆視聽。國安官員指出，雖然中國在對話中慣例提及台灣並試圖解除台灣武裝，但從美國戰略角度來看，台灣在供應鏈地位、第一島鏈安全及地理位置上，皆代表美國的國家利益。台灣與美方及印太各方的合作是基於共同利益。國安官員認為，川習會唯一的風險，不會是川普講了什麼，反而是中國方面，會不會以台灣的國會上週大幅度刪減國防投資，來說成是台灣拒絕軍購來混淆美方的認知。對比2017年的領袖會面，台灣議題在2026年已從末端轉變為首要重點。這反映出中國戰略行為的擴張，也顯示全球更重視台灣的安全與供應鏈角色。國安官員呼籲，台灣作為全球第六大資本市場，應對自身實力保持自信，台美互惠合作是「彼此的必要」，台灣不是單純依賴某些結構，「真的不需要人家放個砧板，就跳上去說不要切我」。