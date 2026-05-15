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▲麥可傑克森當時在台北晶華酒店總統套房內，開窗與樓下聚集的歌迷揮手。（圖／晶華酒店提供）

晶華組10人管家團隊 專為麥可服務

▲麥可傑克森與晶華酒店工作人員們合照，包含10人管家團隊。（圖／晶華酒店提供）

傳聞麥可僅用evian礦泉水洗澡 飯店一次備至少30箱在房內

▲晶華酒店公開當時為麥可傑克森佈置的房間，驚見房內真的有30箱以上的礦泉水。（圖／晶華酒店提供）

曾動員全酒店人力 數小時內清出房間為了麥可練舞

▲晶華酒店提到，麥可傑克森人非常隨和，離開前還願意與酒店的工作人員們一一合照。（圖／晶華酒店提供）

曾紅遍全世界的麥可傑克森（Michael Jackson）的傳記電影《麥可傑克森》，目前在全球熱映，台灣民眾們也討論起麥可當年他來台灣舉辦演唱會之各項事蹟，包含曾於1993、1996年兩次都下榻台北晶華酒店，還有他住的總統套房裡有遊樂器、玩具等各個備品，裡頭更擺放約30大箱的礦泉水，而晶華酒店也大方秀出當年保留下來的回憶照片。根據晶華酒店表示，「流行樂之王」麥可傑克森於1993年的9月3日第一次造訪台灣並入住酒店，當時引起全台轟動、萬人空巷，酒店外總能看到粉絲「蹲點」。據悉晶華酒店當時組織了「10人管家」團隊，專為麥可服務，也為了配合其飲食控制，晶華還特別在廚房畫出一區，專供他的營養師使用。而他住的總統套房位在19樓，房號1900，因為隨扈、工作人員龐大，當時是包下兩層樓共40多個房間。房間佈置上，備有任天堂遊樂器，桌面有巧克力、布偶以及專有冷凍櫃來冰數量不少的冰淇淋，當然有許多傳言說他洗澡都只用evian品牌礦泉水，晶華酒店行銷公關部協理Beth Tsai 也說到，根據資深飯店同仁講述，麥可在酒店時，因臨時想要練舞、希望有一間不受外界打擾的私人練舞室，當時負責照顧他的私人管家便動用全館相關人力，短短的幾小時之內，便將一間客房的家具全部清空、鋪上舞板甚至裝上落地壁鏡以及音響設備，讓麥可可以集中精神準、專心排練即將到來的演唱會。根據轉述，即便貴為國際天王，麥可傑克森待人相當和善親切，甚至每次離開飯店前，都還願意一一跟工作人員合照。