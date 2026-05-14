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經濟部能源署官網「太陽光電單一服務窗口」連結，被網友爆料導向成人網站，數位發展部資通安全署今（14）日表示，經查並非政府網站系統被入侵，而是「太陽光電單一服務窗口」舊活動網站網域未續約，失效後被其他業者註冊使用，才導致部分官網連結點擊後出現異常畫面。PTT網友發現，有關「太陽光電單一服務窗口」的舊連結，竟被導向俗稱「外送茶」的成人服務網站，引發討論。後續也有網友發現，不只能源署，包含水利署、國發會、環境部，以及部分地方政府網站，都有連結導向該網址。能源署說明，太陽光電單一服務窗口近期已更換新網址，但部分網站上的連結尚未完全更新，導致民眾點擊後仍連到原本停用的舊網域。該舊網域在停用釋出後，於13日遭其他人士註冊，才出現導向不當網站的狀況。台灣綠黨共同召集人甘崇緯批評，許多政府單位資訊維護不夠確實，連使用過的官方相關網域都未妥善續約與管理。能源署表示，已在第一時間更新相關連結，並通報台灣網路資訊中心協助處理。經濟部也已重新清查所屬官網連結，同時通知其他曾放置該連結的部會與地方政府，儘快改成新的正確網址。