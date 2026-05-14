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一號之差錯過威力彩 4.8 億頭獎！幸運兒今晚誕生在高雄

高雄市前鎮區崗山南街 279 號－金贏贏彩券行。

▲威力彩三種包牌買法一次看，前兩種為800元包牌法、第三種為5600元包牌法。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

威力彩連21槓！5/18頭獎衝破5億

5月18日威力彩頭獎累積金額預估上看5.2億元。

▲威力彩今晚頭獎未開出，累積連21摃，下期5月18日頭獎累積金額預估上看5.2億元。（圖／記者賴禹妡攝）

跟 4.8 億獎金只差一個號碼！威力彩第 115000039 期今（14）日晚間開獎，第一區獎號：，第二區：。台彩公司晚間 22 時公布派彩結果，本期頭獎依舊未開出，但卻開出 1 注貳獎，獎項誕生於。貳獎獎金為 845 萬，與頭獎 4.8 億相差高達 56 倍，這位貳獎得主絕對稱得上是「悲情幸運兒」。5 月 14 日開獎的威力彩頭獎高達 4.8 億，台彩晚間 22 時公布中獎結果。今晚威力彩頭獎摃龜，貳獎則有 1 注中獎。這名幸運兒第一區 6 個號碼全中，但第二區沒中，拿到貳獎獎金 8,458,449 元。中獎彩券行如下：依照威力彩遊戲規則，第一區 38 個號碼選 6 個，第二區 8 個號碼中選 1 個，需要兩區的號碼全中才能奪得頭獎。因此最常見的威力彩包牌方式，就是第一區選好固定的 6 個號碼後，，一組金額為新台幣 800 元。若本次這位幸運兒當時有採取「第二區包牌」策略，就能帶走 4.8 億天價頭獎財富。雖抱回 845 萬多元獎金，但與頭獎僅差了一個號碼，落差之大也讓人直呼可惜。台彩公司也表示，威力彩本期（5/14）頭獎未開出（連21摃），下期預估銷售1.2～1.3億元，威力彩：第一區06、08、09、17、21、29，第二區08。今彩539：08、18、28、35、39。39樂合彩：08、18、28、35、39。3星彩：9、4、7。4星彩：3、3、7、0。※派彩結果以台彩官網資料為主